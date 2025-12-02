財劃法修法陷僵局 4小黨及民團憂勞健保撥補、國防預算

朝野因《財政收支劃分法》爭議陷入僵局，台灣經濟民主連合與台灣基進、時代力量、綠黨、小歐盟等4個政黨今天(2日)齊聲呼籲國會盡速協商，讓《財劃法》、總預算與國防特別預算付委審查，並縮減「暴增版」的統籌分配稅款與地方補助款規模，確保中央政府能持續撥補勞健保、公教退撫基金。

距離明年度預算起始日已剩不到1個月，朝野仍因《財政收支劃分法》爭議陷入政治僵局。經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，中央政府編列明年預算1,200億元用於撥補勞保基金，韌性條例特別預算也將撥補健保200億元，能否順利執行，現在成了未知數。

廣告 廣告

賴中強說，或許有人認為無論錢分配給中央政府還是地方政府，對人民影響不大，但依照現行法制，國防是中央政府的權責，勞健保與公教退撫基金的撥補也是中央政府的權責，地方政府無法取代。

時代力量秘書長林邑軒、台灣基進黨主席王興煥都質疑如果中央政府公務預算不夠，沒錢撥補社會保險基金，也沒錢充實國防，難道要請地方政府屆時再把分配到的統籌分配款退回中央？有哪個地方政府願意提款支援中央？

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉更指出，勞保是台灣最重要、涵蓋最廣的社會保險制度，目前領取勞退的人超過100萬，被保險人更多達1,050萬人，但是勞保基金潛藏負債達新台幣13.5兆元，《財劃法》如果掏空中央財政，導致政府無法每年持續撥補200億至1,300億元，就等於是在掏空勞保的未來，債留子孫。她說：『(原音)首先被排擠掉的就是什麼？就是健保費、勞保費、還有長照、托育這些社會支出嘛！所以這絕對不是中央在吵錢的問題啊！你影響到的就是我們這些基層的勞工。所以，我們訴求很簡單，就是讓勞保撥補有穩定的財源，我們這一步絕對不能退。』

台灣綠黨共同召集人甘崇緯直言，《財劃法》修法表面上是國民黨和民眾黨要從國庫拿走6,600億元分配給地方，但實際上是在拆毀台灣的社會安全網、搶劫勞工的退休金，這不是地方自治，而是惡意倒帳，結局只有2種，若不是勞保費用大漲，勞工跟雇主的負擔暴增，就是勞保基金提前破產。他呼籲藍、白兩黨在確定每年勞健保等社福預算穩定無虞前，應立刻退回危害國家財政與社會正義的《財劃法》修法提案，把保障還給需要的人。(編輯：沈鎮江)