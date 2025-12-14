財劃法修法 侯友宜：希望中央能儘速依法執行

（中央社記者王鴻國新北14日電）傳出總統府與行政院已拍板財劃法修法將以「不副署、不公布」方式進行，新北市長侯友宜表示，新年度福利跟建設必須要積極的推動，希望中央能夠儘速依法來執行。

立法院去年底修正財政收支劃分法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。政院向立法院提出覆議案遭藍白否決。傳出府院對財劃法修法將以「不副署、不公布」方式進行。

侯友宜今天下午出席 114年新北市文化志工感恩大會前接受媒體聯訪，媒體詢及中央對財劃法擬以不副署、不公布來執行，是否會影響到地方的問題，侯友宜直呼「當然會影響到地方」。

侯友宜表示，尤其在新的年度，福利跟建設必須要積極的推動，財劃法修法，希望中央能夠儘速依法來執行，若有不一樣的想法，要主動、繼續的溝通，政治鬥爭會讓人民再度受苦。

他表示，很多人民希望能夠快速回應地方需求，讓「我們好好的讓財劃法順利依法執行，讓我們各地方政府都能夠因為財劃法，順利、快速地回應到人民的需求上面」。

他也針對志工表揚活動表示，新北市有很多的場館、文藝活動都有文化志工，共有19個隊、2645人，今天抱著一個感恩的心，特別表揚230名獲獎的文化志工，希望和志工繼續並肩作戰，讓新北市處處充滿地方文化的特色。（編輯：張銘坤）1141214