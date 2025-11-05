財劃法修法 莊翠雲：年底前送出政院版盼本會期通過

（中央社記者王承中台北5日電）有關財劃法修法，財政部長莊翠雲今天表示，大概年底前就會送出行政院的修法版本，希望立法院能在這個會期通過財劃法修法。水平分配的部分，已跟地方政府召開4次會議，做出最大的共識；行政院也跟各部會討論，有關事權回歸地方的部分。

行政院長卓榮泰先前預告年底前將提出財劃法修正草案，財政部4日表示，已積極邀請地方政府研商、溝通水平分配權重指標，並請相關部會盤點事權，了解哪些工作適合交給地方政府，將依結論研擬修正草案，儘速送至立法院審議。

立法院財政委員會今天審查攸關延長電動車減免牌照稅的使用牌照稅法部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。

對於朝野立委關注財劃法修法進度，莊翠雲表示，財劃法修法的討論現在已經到後續的階段，大概年底前就會送出行政院的修法版本。有關水平分配的部分，已跟地方政府召開4次會議，已經做出最大的共識。

莊翠雲指出，垂直分配的部分，行政院也有跟各部會討論，有關事權回歸地方的部分，也都已經討論到一定的程度。她當然希望立法院能在這個會期通過財劃法修法。（編輯：張良知）1141105