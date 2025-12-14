財劃法傳不副署不公布？府院周末密集開會預計明天對外說明

外傳總統府與行政院已拍板財劃法修法將以「不副署、不公布」方式進行，政院人士今天強調，行政院長卓榮泰會做最終決定，以合法合憲的方式來處理。知情人士則說，府院周末密集開會，持續蒐集各方意見，盤點後續可能因應措施，針對財劃法部分，政院預計明天（15日）決定後對外說明。

知情人士14日說，府院周末密集開會，持續蒐集各方意見，盤點後續可能因應措施，針對財劃法部分，政院預計15日決定後對外說明。左為總統賴清德，右為行政院長卓榮泰。（中央社資料照）

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於15日公告。《自由時報》報導，府院高層已拍板財劃法修法將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規畫朝此方向辦理，且總統賴清德與行政院長卓榮泰明天將對外說明。

知情人士今天指出，府院近日密集開會，持續蒐集各方意見，並針對各種情況盤點應對策略；另一方面，針對115年度中央政府總預算案與其他重要法案後續是否會持續卡關等，行政團隊也正研擬因應措施。

知情人士表示，目前停砍公教人員年金修法尚未送抵政院，但針對財劃法後續作為，政院15日做出決定後會說明。

政院人士強調，卓榮泰會做最終決定，會以合法合憲的方式來處理，堅守憲政機關責任。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，經12日民進黨主席賴清德邀請全體黨籍立委便當會討論後，已確認原則，首先是現在需要反制作為，而不副署、或副署之後不執行都是合憲程序；第二，財劃法是現在可以加強論述，作為反制作為的適合議案；第三，支持政院最終決定。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。政院認為三讀條文影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，因此向立法院提出覆議案，但覆議案在5日遭藍白否決。

行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算，近日許多民進黨立委及法律學者則主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。