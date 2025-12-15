財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行 (圖)

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。

