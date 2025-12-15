財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行 (圖)
媒體報導財政收支劃分法修法，總統府與行政院將以「不副署、不公布」方式進行。台北市長蔣萬安15日赴台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪時說，依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行。
中央社記者王飛華攝 114年12月15日
其他人也在看
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 571
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 374
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 284
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 152
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 15
不副署不執行 台灣人民不能沉默
賴清德對著民進黨立委公開宣示，支持行政院對立法院三讀通過法案「不副署」或「不執行」，形同將台灣數十年的憲政架構一棒摧毀，還要請君入甕讓韓國瑜一起喝茶背書，所幸韓國瑜憑理智與慘痛經驗婉拒，所謂國政茶敘還是一言堂套路，但卻凸顯台灣前所未有的憲政危機，台灣人民豈能再沉默以對。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 92
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 251
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 324
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 19 小時前 ・ 55
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 91
國民黨嘉義縣長人選難產？ 王育敏：不排除推動在野大聯盟
國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏今（13）日在建黨131周年黨慶活動中表示，面對明年縣長選戰人選難產困境，不排除延續過去經驗，推動「在野大聯盟」策略，若有優秀人選出現，將結合在野共同力量爭取勝選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 95
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
批賴政府曲解總統權力！蔡正元列3道程序開罵：只有人民想不到、沒有綠營做不到
為反制藍白當家的立法院推行的《財劃法》等法案，身兼民進黨主席的總統賴清德於12日在與自家立委便當會期間，定調將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式硬槓國會，重申相關決議均不違憲；國民黨前立委蔡正元痛批，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。蔡正元透過臉書解釋，所謂民主國家的憲法規定，無論是法律的制定，還是預算的通過，都要經過3道程序；即「民選國會開會、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
傳民進黨也推倒閣 黃國昌：卓榮泰不守法倒閣就會下台？
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導府院傳出擬以「不副署」、「不執行」方式，回應立法院已三讀通過的《財政收支劃分法》修正案及停砍年金相關法案，導致憲政...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
財劃法引憲政風暴？他揭台灣走向無煙硝內戰
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院傳研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制。對此，政論粉專《聲量看政治》今（15）日發文指出，台灣的政治正邁向一場沒有槍聲的「無...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 8