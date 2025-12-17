財劃法僵局不該以違憲收場

（圖／本報系資料照）

《財政收支劃分法》修法八度覆議失敗，創下歷史新高。依《憲法增修條文》第3條第2項第2款，立法院若以全體立委二分之一以上決議維持原案，「行政院院長應即接受該決議」。也就是說，覆議案一旦遭否決，行政院固然可以不認同立院多數意見，但仍必須依法執行，閣揆也無須下台，一切都有明確憲法規範。

同樣地，《憲法》第72條也明定：法律案通過後移送總統，總統應於十日內公布，除非依第57條啟動覆議程序。既然覆議程序已經走完，決議也已確定，總統就有依法公布的義務。近日社會上出現「不副署」、「不公告」的說法，看似強勢，但本質上都是踩在違憲邊緣的冒險。行政權可以不同意立院，但不能拒絕遵守已完成程序的國會決議，否則憲政界線將被無限後退。

有人主張以倒閣解套。確實，《憲法增修條文》第3條第2項第3款提供了立院不信任案的途徑。然而，倒閣之後總統也得考慮是否解散國會、重新選舉。離任期結束仍有兩年多，朝野誰也無十足勝算；再加上巨額選舉成本與治理空窗期，倒閣更像是政治試探，而非真正可行的制度解方。

另一條路是聲請大法官解釋，但目前憲法法庭因提名案二度遭封殺，席次不足、運作受阻，就算行政院聲請釋憲，依然面臨「無法審、不能決」的危機。這才是台灣憲政體制最急迫的警訊。

要讓僵局真正鬆動，關鍵在於「補足大法官席次」。憲法法庭若能恢復正常運作，才能對《財劃法》，以及執政黨已聲請釋憲的相關爭議法案等重大爭點做出最終裁決，既能釐清法律界線，也能保障人民權益。然而，大法官人選雖由總統提名，但仍須經立法院同意；若由總統單方面提出高度政治性的名單，勢必再次遭遇封殺。因此，跨黨派協商才是不可迴避的唯一道路。

歷史上並非沒有成功案例。陳水扁政府在朝小野大的情況下，曾透過協商取得在野黨支持，使大法官提名順利過關，維持了憲政體制的穩定。今日的執政者，也應回到這條務實的道路上：以專業、超越黨派的人選為優先，用溝通取代對抗，讓國會有台階下、讓司法院能運作，才能避免整個憲政體系陷入長期失衡。

《財劃法》爭議本質上是中央與地方的財政分配問題，本應在制度內解決，而不是演變成行政、立法互不相讓的憲政拉鋸。民主政治不怕意見不同，但怕的是誰也不願照規矩走。行政院若能依法行政，立法院能回到專業審議，憲法法庭能正常運作，那麼任何僵局都終將有解。

真正值得人民期待的，不是誰提高聲量，而是執政者與在野黨都能回到制度的軌道上，讓憲政秩序不再成為政治角力的代價。（作者為前立法院法制局局長）