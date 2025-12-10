財劃法僵局怎解？ 財長要立院盡快審院版「導正走偏的火車」

財政部長莊翠雲在立院財委會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院日前再次三讀《財政收支劃分法》修正案，並否決行政院的覆議後，行政院長卓榮泰不願執行，對於行政院提出的財劃法修法版本，立法院也再度封殺，不讓草案在國會付委審查。面對朝野再陷僵局。財政部長莊翠雲今（10日）回應，還是要讓行政院版的財劃法應該盡快在立法院審議，讓「走偏的火車趕快導正回來」。

對於財劃法的朝野政爭，立法院財政委員會今邀請財政部長備詢。民進黨立委郭國文關切，財劃法現在陷入副不副署、公不公布、執不執行的問題，財政部長有是副署人之一，現在連工商團體都看不下去，他過去就一再強調要跟在野黨慎重溝通，好像也沒有耶！現在僵局了怎麼辦？

廣告 廣告

莊翠雲回應，財劃法是重要的財政基本法律，行政院已經送出版本，而且是跟地方政府多次討論，參酌各方專家學者意見以後提出的版本，他們認為院版財劃法應該盡快審議，讓「走偏的火車趕快導正回來」。

郭國文則問，既然院版是相對好的版本，但現在送不出去，這個部分要怎麼辦，有沒有窮盡洪荒之力跟在野黨溝通？莊翠雲回應，他們都有去溝通，這個部分還是希望院版財劃法盡快付委審查，大家都可以來討論。

莊翠雲批評，現行新的財劃法（立法院版）首先錢權、事權沒有適度調整；水平分配很粗略，人口與營業額合計占比75％，偏重工商發達的城市，台北市光是營業額指標就多獲配700多億元，富得更富，農業縣市反而沒有獲得很好的支持。

國民黨立委李彥秀則喊話，財劃法走到今天，應該要有更多對話，而不是流於喊話，公務員更應該依法行政去處理事情，昨天行政院長卓榮泰說「沒有什麼不能談的」，這句話財政部長認為有沒有問題？

莊翠雲重申，財劃法是重要財政基本法律，院版已經提出來送到立法院審議，他們期待立法院盡速審議。

李彥秀不滿稱，財長不敢評論院長講的話？無論是財劃法、軍人加薪法案、軍購預算或總預算，每個法案都該好好討論，過去，民進黨主席賴清德到卓榮泰都說，對話不能有前提或條件，她要提醒部長，立法院是監督的角色，應該有更多良性對話。莊翠雲仍強調，付委以後就可以討論了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

以子之矛攻子之盾 高市早苗用民主黨13年前主張回應在野質詢

財劃法再鬧朝野僵局 藍黨團嗆卓榮泰：不接受就辭職