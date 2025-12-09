財劃法僵局 商總：不願國家發展停擺、工商界願做溝通橋樑

商總理事長許舒博(左)。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕談及近期行政院與立法院在財劃法爭議、明年度中央政府總預算案等法案上僵持不下，商總理事長許舒博表示，不希望國家發展因朝野僵持而停擺，八大工商團體願意做溝通橋樑。

許舒博今出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，近來朝野關係不是很好，這並非企業界所樂見，企業界期盼朝野融洽，朝正確方向走，「就是國家的安全、國家的發展與人民的安定」，八大工商團體除提出政策建議，也願意做朝野中間的溝通橋樑，工商界所有理事長可拜會各大黨團，要求黨團做出正確的判斷，這是工商界共同的心聲，工商界不希望國家停滯，我們責無旁貸，因為國家是大家共同擁有的。

許舒博表示，去年全國賦稅收入高達3.7兆元，其中工商企業繳稅超過2兆元，約占總稅收約6成。稅收穩定是國家基礎，工商界也提出政策建議，營造穩定安全環境讓企業深耕發展，企業根留台灣，不管在哪裡投資，都是國力的擴展。

