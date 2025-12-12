財劃法公告不執行惹議！ 黃帝穎：惡法不副署符合憲法規定

律師黃帝穎。 圖：民進黨提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 針對行政院表態對立法院通過《財政收支劃分法》修正案採取「公布不實施」態度，有不少綠營人士表態應該採取不副署方式作為反制。對此，律師黃帝穎今（12）日出席「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」時表示，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，如何阻擋違憲惡法至關重要，而且行政院長不副署，讓違憲惡法不生效，確實符合憲法規定。

黃帝穎表示，台灣永社今日召開這場記者會，是因為立法院在癱瘓憲法法庭之後，開始陸續推動多個具有違憲爭議的法案，包括財劃法，以及可能在今天通過的反年改相關法案。

他指出，大法官在釋字第 792、793 號解釋中，其實已經揭示「世代正義」原則，宣告年改合憲；但立法院仍強推反年改這類違憲的法案，甚至包含「民代貪污助理費除罪化」等明顯違反正義原則的立法。在台灣的憲法法庭被癱瘓的情況下，如何阻擋違憲惡法使其不生效力的問題非常重要。

關於行政機關不執行、不副署違憲惡法，黃帝穎表示，目前學者已有大量論述，其問題核心是如何阻擋違憲惡法對台灣造成的危害。行政院本身即為憲政機關，而在現代民主國家，守護民主憲政是所有憲政機關共同的責任，不是只有大法官的責任。當大法官被癱瘓，這在全球民主國家幾乎難以想像的情況下，「行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家，這是非常重要的一環。」

黃帝穎也引用許志雄大法官特別撰文指出：行政院長不副署，若立法院不同意，可以提出倒閣。因此並不存在行政獨裁的疑慮。換言之，在現行憲政架構下，各憲政機關之間仍有制衡空間。

他表示，今日與會者來自不同的留學國，大家在現階段共同關心的是，如何對違憲惡法踩下憲政煞車，使台灣免於傷害。對此台灣永社主張，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署、讓違憲惡法不生效，確實符合憲法，而「副署、公布後不執行」，恐侵蝕我國憲政體制的重要基石。

