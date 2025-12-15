財劃法六大窒礙難行全是假？名醫逐條打臉批「賭輸翻桌」

行政院針對立法院通過的《財政收支劃分法》修正案提出覆議，遭立法院否決後，行政院長卓榮泰傳出可能不副署該法案。名醫沈政男今（15）日在臉書發文批評，卓榮泰此舉是明顯違憲，強調覆議被否決後就應立即接受該決議，若不副署形同「輸了賭博又翻桌」，連小學生都知道太離譜。

行政院長卓榮泰。

沈政男表示，他仔細研讀了卓榮泰所提出財劃法六大窒礙難行且違憲的說法，包括提給立法院的覆議書，但發現媒體與網路上竟然沒有任何對這些說法的討論與回應。他逐條分析行政院提出的理由，認為多數說法都有解套方式或根本站不住腳。

針對行政院引用憲法法庭113年憲判字第9號判決，指稱財劃法修法程序悖離公開透明與討論原則。沈政男反駁，上次釋憲並未判定所有條文違憲，既然有部分未違憲，證明立法院通過法案的程序合憲，只是部分內容被判定違憲。

醫師沈政男。

關於行政院主張依憲法第70條規定，立法院對預算案不得為增加支出之提議，沈政男認為解套很簡單。沈政男指出，總預算根本還沒在立法院通過,其他項目刪減一些以後，總金額就不會超過原來數字。他也提到，比較會有問題的是如果原來預算已經編得太細，連各縣市補助款多少都已寫明，那麼要增加就有違反釋憲案264、391的疑慮，但行政院的覆議書裡沒提到這點。

對於行政院稱依憲法第59條、第63條及憲法增修條文第3條第2項第1款、第2款，認為編預算的權力被立法院侵犯。沈政男反駁「當然沒有」，強調財劃法是法律案，沒有侵犯行政院編列預算的權力。而針對行政院引用憲法第147條及地方制度法第69條第1項規定，批評財劃法規定不分貧富一律要補助，沈政男反嗆「這是因為，啊你們先前對地方的補助就會看顏色、大小眼」。

沈政男認為最扯的是，行政院連《工廠管理輔導法》第28條之2第4項都拿出來當理由說窒礙難行，顯然就是為了唱反調而已。對於行政院主張的第一大窒礙難行之處，也就是依照財劃法須再舉債兩千六百億，加上先前總預算已舉債三千多億，將超過總預算的百分之十五而違反公債法，沈政男指出，行政院自己在覆議書裡就說了如不舉債則須刪減中央政府歲出規模，只要立法院把總預算刪掉一些，原本的舉債就沒必要，舉債比例就會符合規定。

至於年金改革停止調降所得替代率部分，沈政男則認為根本沒有違憲，就只是改朝換代以後大家看法與做法不一樣。沈政男特別點名林萬億，質疑其竟然敢出來說支持閣揆不覆議。

沈政男強調，卓榮泰昨晚在臉書發文的意思似乎是為了守護憲法將硬幹到底，呼籲「要三思」。並引用憲法增修條文指出，上面的規定寫得很清楚，既然行政院長已針對財劃法提覆議而且被立法院否決，就應立即接受該決議，因此如果卓榮泰不副署就是拒絕接受，這將是明顯違憲。他強調，小學生都知道民主是少數服從多數，既然立法院已經通過法律案就應公布施行，如有違憲疑慮就去提出釋憲，而憲法法庭如果因為大法官人數不足開不成，就應跟立法院協調大法官候選人的人選讓他們可以過關。

沈政男批評，絕對不是提了覆議被否決以後又不副署，這根本是輸了賭博又翻桌，連小學生都知道太離譜，更不用說一般民眾了。沈政男也透露，綠營人士其實在去年就已提過不副署這一招，當時有人根本反對，結果現在又要卓榮泰去衝去打了。

沈政男最後強調，就因為去年想到了大罷免，而現在大罷免招數已不能再使用，「於是回去撿了丟在路邊的棍棒要回來幹架了」。

