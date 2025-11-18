財劃法再修正三讀 卓榮泰：總預算將舉債5600億 違公債法規定

財劃法修法爭議延燒，行政院長卓榮泰今天（18日）在立法院會備詢表示，若完全接受藍白通過的財劃法修法，明年的總預算會舉債新台幣5600億元，已違反公債法規定，行政院編不出這樣的預算。

行政院長卓榮泰18日在立法院會備詢表示，若完全接受藍白通過的財劃法修法，明年的總預算會舉債新台幣5600億元，已違反公債法規定。（中央社）

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。卓榮泰今天率領行政院相關部會首長就中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案進行報告並備質詢。

民進黨立委陳培瑜質詢時指出，很遺憾上周立法院三讀通過在野黨的財劃法，國民黨團提出版本還要求政院加碼一般性補助款，假設執意執行新通過的財劃法版本，會發生什麼事。

卓榮泰表示，雖然特別預算不受公債法規定，與債務額度可脫離，但當政府用完歲計賸餘，每一筆特別預算都會擴大政府舉債；依照明年中央政府總預算新台幣3兆350億元，政府已舉債3000億元，若再按上周立法院通過的財劃法，計劃型補助要再增加舉債2600億元。換句話說，若完全接受立法院通過的財劃法修法，明年的總預算會舉債5600億元，這已違反公債法第5條規定，行政院編不出這樣的預算，也無法執行國民黨團版的財劃法。

陳培瑜詢問，是否有想過國民黨團、民眾黨團接下來會對行政院做什麼事。卓榮泰笑說，他曾經想過，「我怕他們不做」。

陳培瑜詢問，政院是否有救濟手段。卓榮泰表示，政院無法按照違反公債法的財劃法編列總預算，20日行政院會將通過院版財劃法草案，其中有5項原則，分別是讓民眾生活品質更均衡、垂直劃分更合理、水平分配更公平、地方自主更強化、中央地方夥伴關係更提升，並盼院版草案送到立院後能審慎看待。

卓榮泰也說，上周他曾說過會拜訪立法院長韓國瑜，但14日在野黨火速通過財劃法，不讓他與韓國瑜有談話機會，這是天大遺憾；另一方面，政院提出的財劃法版本，能保證未來在統籌分配稅款、一般型補助、計劃型補助，絕對會比現在多，這樣的設算才公平。

陳培瑜追問，目前政院就財劃法與地方政府開會幾次，為何藍營縣市首長仍出來批評政院草案。財政部長莊翠雲表示，財政部多次與地方政府開會，包含分配指標、權重等，都詳細說明；地方政府喊計劃型補助款減少，但明年的統籌分配稅款大幅增加，多支出4165億元，有很多部分必須回到地方自治事項 。

陳培瑜也呼籲坐在主席台的立法院長韓國瑜，立法院14日三讀通過荒謬財劃法條文，就讓錯誤留在立法院，這是韓國瑜可替2300萬人所做最好的事。

公債法第5條規定，中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額之15%。