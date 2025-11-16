財劃法再修正 政院估明年舉債5638億、綠發起「致電韓國瑜」擋送案
立法院14日在藍白黨團人數優勢下，再度修正《財劃法》，明訂中央給地方的一般性補助款不得少於前一年度，計畫性補助款的補助比例也不得低於過去十年的平均值。修法三讀通過後，行政院推估，若依修正後的條文編列預算，明年度總預算舉債恐達5638億元，舉債比例高達17.1%，已超出《公債法》規定的15％上限。
對此，民進黨立委陳培瑜號召民眾「一人一通電話」，打給立法院長韓國瑜，要求立法院不要送出財劃法修正案。國民黨方面則認為，這次修法只是導正《財劃法》目前的錯誤，雲林縣長張麗善也呼籲中央不要再祭出任何阻擋手段。
如今《財劃法》再度修正，後續若行政院再提出救濟手段，可能將再掀起朝野大戰。
台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸
