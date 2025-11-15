財劃法再修正 藍籲重編總預算
記者王超群∕台北報導
立法院十四日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，確保各縣市一般性補助款得以穩定分配，不再遭任意剋扣。國民黨團痛批行政院以「明年總預算無法依此調整」回應。黨團書記長羅智強十五日嚴正表示，行政院應立即退回並重編一一五年度中央政府總預算，才符合法治精神與民意期待。
羅智強指出，依法行政是行政院與總統的憲政義務；但行政院如今仍揚言提案釋憲，形同以焦土對抗民意。他強調，先前人民以三十二比零否決民進黨的罷免案，已明確表達對執政黨傲慢施政的不滿，行政院卻毫無反省而持續逆行，令人失望。
羅智強表示，行政院宣稱地方統籌分配稅款「大幅增加」，實際卻是文字遊戲。依據一一四年度資料，中央給地方的計畫型補助為二千九百五十四億元，但行政院在一一五年度預算中刪減約二千六百四十六億元，並改以申請制替代，使地方財政穩定性遭到嚴重破壞。
羅智強指出，雖然修法後地方統籌款整體增加四千一百六十五億元，但因行政院大刪計畫型補助款，導致明年度統籌與補助合計金額較今年度僅增加一千五百一十九億元，遠低於實際需求。此外，各縣市一般性補助款二千五百零一億元遭剋扣達一千七百六十四億元，顯示行政院「集權又集錢」的態度未改。羅智強表示，這次修法讓地方被剋扣的一般性補助得以恢復正常撥補，是「亡羊補牢」。在全球經貿情勢快速變動、台灣面臨對等關稅衝擊的此刻，明年度預算卻看不出行政院任何因應作為，更凸顯重編預算的必要性。
羅智強強調，立法院通過修法，除了調整中央與地方財政比例，也給行政院重新檢討施政方向的機會。行政院若再以釋憲杯葛，只會加劇社會對立，受害的終將是二千三百萬民眾。
國民黨團呼籲行政院長卓榮泰與總統賴清德，唯有反省、調整並向人民道歉，才可能重拾民意；若執意對抗，多數民意唾棄將成必然結果。
