財劃法再掀攻防 綠委批修法蠻橫 藍委質疑政院拖延

立法院上週在藍、白人數優勢下三讀通過《財政收支劃分法》修正案，引發行政、立法兩院再度掀起攻防。行政院長卓榮泰今日(17日)受訪時強調，行政院將按照期程送交財劃法政院版到立院審議；國民黨立委吳宗憲則質疑既然法案已完成三讀，為何還要再送？

財劃法因修法公式出現計算瑕疵，導致新台幣345億元中央統籌分配稅款無法分配，行政院原訂本週四20日院會通過《財政收支劃分法》政院版本，不過，上週五藍、白已在立法院以多數優勢通過國民黨團再修正動議。行政院長卓榮泰今日痛批在野黨無視既定協調程序，且可能造成「比既有公式錯誤更大的問題」，甚至讓明年度中央總預算無法編列。

民進黨立委陳培瑜表示，國民黨並非不知行政院將提出財劃法修正案，日前於財委會與國民黨立委陳雪生、陳玉珍協商離島「分母計算」公式問題時，國民黨立委也都表達願意等待院版，但最終卻在院會以多數優勢逕自三讀通過國民黨團版本。

她表示，多位縣市首長早已與行政院溝通，對行政院版內容相當了解；反觀國民黨在上週五的突襲式修法「蠻橫又不講理」。她說：『(原音)其實各地方縣市首長他們的主計都一直有在跟行政院開會，他們也都很清楚，所以我認為上禮拜五國民黨修法確實是非常蠻橫，而且傅崐萁只管他自己在意的事情，根本不去管黨內其他執政縣市首長的問題，我覺得這是一個非常霸道跟蠻橫、不講理的做法。我們還是呼籲國民黨跟民眾黨後續行政院的版本送進來的時候，真的是要願意好好坐下來討論。』

國民黨立委吳宗憲則認為，行政院在法案已經三讀通過後再送財劃法版本進立法院的做法「相當離譜」，質疑行政院為何不在三讀前就提出版本，而是待立法院完成審議後才補提法案。

吳宗憲表示，行政院若對三讀後的條文不滿意，可以再修法，制度上並非不可行，但「從來沒有這種三讀剛過，行政院才要送版本進來」的前例。他說：『(原音)這樣很可笑，為什麼我們在三讀之前不送版本過來，你在三讀之後才送版本過來？這個其實還蠻可笑。當然對於已經三讀通過法律要再進行修法，制度上也不是不行，但是從來沒有這種三讀剛通過，然後行政院說要送法案進來，那你為什麼不早1個月送進來讓我們審？』

吳宗憲強調，上週財劃法修正後涉及的只是總預算中相對較小部分，並非整份中央總預算都要重編，行政院仍有時間完成必要的修正。他呼籲行政院把握時間、依法調整預算內容，不要再以政治語言拖延執行。(編輯：宋皖媛)