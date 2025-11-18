財劃法再遭藍白強度關山 綠黨團預告「三法案」將故態復萌

財劃法再遭藍白罔顧程序正義通過，民進黨團今日在預告「三法案」可能故待復萌。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院上週五三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》，再度以逕付二讀、強度關山方式闖關，遭民進黨團怒批罔顧程序正義。行政院長卓榮泰今（18）日更直言「國會把中央政府抽了血、硬逼吞下錯的藥。」對此，民進黨團再度預告，藍白未來將針對公投綁大選、不在籍投票、總統二輪絕對多數決三法案故態復萌。

民進黨立院黨團今日召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會。

書記長陳培瑜指出，荒謬的逕付二讀不會僅只如此，財劃法公式分母計算問題、離島縣市很多事情沒有搞定。未來還預告了「公投綁大選、不在籍投票、總統二輪絕對多數決」直接逕付二讀，立法院長韓國瑜過水協商後直接表決，這是韓國瑜現在的態度。

她也提到，在馬英九執政時期，民進黨從未做過民主開倒車、荒謬的事情。民眾黨主席黃國昌批評卓榮泰是太上皇一事，陳培瑜痛批，黃國昌、傅崐萁應該是把自己當作太上皇背後的操控人，自覺是最厲害的人，否則不會在立院做出這樣的事情。

陳培瑜更點名韓國瑜，最能主持公道正義的是立法院長，不要再躲在幕後、裝好人，別以為手上的法槌可以決定所有事情。她敦促韓國瑜做全台灣人的院長，而不是藍白院長、藍白的橡皮圖章，繼續假裝老好人戕害台灣民主，更別說有可能成為2028國民黨總統候選人，可以在現在對待國家財政立法嗎？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤補充說，誰是太上皇？國民黨說法就是打人喊救人、做賊喊抓賊。自己立院通過的法律不遵守，卻逼迫行政院違法行政，誰是太上皇非常清楚。

吳思瑤強調，民進黨過去也逕付二讀過，而且是經院長願意充分實質協商的配套。她列舉了民進黨逕付二讀的公投法、反滲透法、前瞻建設等，都經過朝野共識、透過實質協商，而非現在浮濫接受藍白逕付二讀，不實質討論協商，直接排定表決日期，過去跟現在是天差地別。

