財劃法再鬧朝野僵局 藍黨團嗆卓榮泰：不接受就辭職

[Newtalk新聞] 立法院再次通過《財政收支劃分法》修正案後，行政院提出覆議，卻遭否決，使得朝野再陷僵局，行政院長卓榮泰強調，絕不會執行違法、錯誤的財劃法。國民黨立法院黨團今（9日）則召開記者會痛斥，嚴厲譴責卓榮泰毀憲亂政，「賴卓體制」儼然變成皇帝，同時踐踏行政院長職權、尊嚴；黨團將在國會提出對卓榮泰譴責案，強烈呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。

國民黨團書記長羅智強表示，行卓榮泰拒不執行三讀通過，經總統公布的《財劃法》修正法案，難道現在是毀憲亂政的「土皇帝」嗎？按照《中華民國憲法增修條文》規定，行政院對立法院通過的法律提出覆議後，一旦被立法院否決，行政院長只有一種選擇叫做「接受」，不然就辭職！

羅智強指出，卓榮泰一路承襲了賴皮總統風格，徹頭徹尾成了賴皮院長，拒不執行新版《財劃法》，此舉不僅踐踏法律，傷害地方自治，損及和影響各地方政府統籌分配款相關財源。

黨團副書記長林沛祥表示，卓榮泰成為中華民國史上第一位8次覆議，吞下8連敗的行政院長。過去民進黨謝長廷擔任行政院長，對覆議案遭否決後，負起政治責任，辭去行政院長；反觀現在的卓榮泰、行政院，沒有人要負責，反而將國家一步步推向更極端的方向。

林沛祥指出，面對《財劃法》提出覆議被立院否決的結果，卓榮泰院長說「沒有必須執行的壓力」，這不僅輕忽法治，更動搖權力分立基本精神。親綠教授李忠憲說，「這是法治被人治取代的起點」，李忠憲甚至提醒，台灣可能走向類似德國二戰前被納粹統治時的「威瑪時刻」，也就是憲政秩序逐漸被侵蝕，最後走向崩壞的危險徵兆。

黨團副書記長王鴻薇指出，包括多名親綠學者、律師和前官員也提出質疑，包括親綠律師黃帝穎也認為，「違憲的惡法若經行政院長副署、總統公布後，就是有效法律，不執行會有三大風險。」前行政院政務委員張景森認為行政院長副署，就是「親筆簽名，沒問題」，不能後面又說「有問題，我不幹」。

王鴻薇不滿稱，現在賴卓體制是帝制嗎？只有在君權國家才有皇帝決定法律，但賴卓並不是皇帝，必須服從法治精神。簡言之，卓榮泰拒不執行通過的法律，連親綠、深綠學者、律師和官員都看不下去，她要要求賴清德總、卓榮泰懸崖勒馬。

