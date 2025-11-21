財劃法出包解套？立院三讀修正離島「統籌分配款」計算公式

記者楊士誼／台北報導

去年所修正的財劃法計算公式中，將全國22縣市作為分母，使離島三縣所得的統籌分配稅款大減，造成部分資金無法分配等烏龍，引發爭議。立法院今（21）日在藍白聯手下，以56：44票通過財劃法16-1條與38條之2修正案，將離島的統籌分配稅款計算公式與本島脫鉤。

此次修法後，台灣本島的統籌分配稅款改為本島19縣市的總和為分母，離島3縣的則以離島3縣總和為分母。財劃法第16-1條分配公式，包括第3項第1款第1目、第2目、第3目、第4目加註「不含離島」。此外，第16-1條第3項第5目之2，也加註「不含離島」。第16-1條第3項第3款為此次修法重點的「離島分配公式」，三讀條文將「各直轄市及縣（市）」改為「離島三縣（市）」。

廣告 廣告

台灣本島鄉鎮市分配方面，第16-1條第3項增訂「前段規定，因修法而造成情事變更，不受會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府的限制」。另第38條之2所規定的施行日期，也將財劃法第16條之1的施行日期，改至民國114年3月21日起生效。

更多三立新聞網報導

才罵「全民國防手冊」浪費錢...藍委下周排質詢 還找主計總處列席

為院版財劃法見韓國瑜 卓榮泰：盼儘快排審、迅速處理「阻止不法擴大」

錢權大戰升溫！財政部：院版才有解 345億卡關、5638億舉債一次拆雷

退休勞工安心了！勞保條例修正送立院 政府最後支付責任明確化

