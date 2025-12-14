財劃法副署爭議延燒 藍籲賴總統與在野黨主席談一談

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北14日電）民進黨12日便當會達共識，財劃法是否副署由行政部門決斷。國民黨團首席副書記長林沛祥今天說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌坐下來談。

民進黨團書記長陳培瑜接受中央社記者訪問表示，解鈴還須繫鈴人，這一切困境都是他們造成，加上鄭麗文上任後急著向中國表態，不免讓人聯想他們要在台灣破壞各式制度、法規與民主穩定。

陳培瑜表示，與其要由賴總統邀請藍白黨主席坐下談，不如先拉高自身高度，國民黨如果未來還想重返執政，應思考怎麼做才是對國家最好的發展。

朝野針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，因此向立法院提出覆議案。

覆議案在12月5日遭藍白否決，行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算。財劃法最晚須於15日公告，民進黨12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

林沛祥今天表示，行政院長卓榮泰考慮把不副署這法律動作拿來做政治上的攻擊武器，基本上是完全扭曲了憲法、法律的意義，實質上也在打臉賴總統。

林沛祥解釋，因為行政院不副署的法律動作，特地去否決總統府公布的法案，這樣做的話代表賴卓體系已名存實亡，行政院長極度不同意總統做任何事情。

林沛祥認為，行政院與其想盡辦法不好好執行立法院三讀通過的法律、不編列預算，做些違法亂紀的事情，倒不如請身兼民進黨主席的賴總統，好好與鄭麗文、黃國昌坐下來談一談，如何讓國家繼續前進，如何將焦點回到民生議題上、平復國際外交情勢，這才是國家領導人與執政黨應該做的事。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1141214