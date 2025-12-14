財劃法副署爭議鬧大了 綠藍白主席何不談談
(記者蕭文彥台北報導)民進黨12日便當會達共識，財劃法是否副署由行政部門決斷。但傳出行政院將以不副署、不執行來對應。國民黨團首席副書記長林沛祥今天說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌坐下來談。
林沛祥今天表示，行政院長卓榮泰考慮把不副署這法律動作拿來做政治上的攻擊武器，基本上是完全扭曲了憲法、法律的意義，實質上也在打臉賴總統。
林沛祥解釋，因為行政院不副署的法律動作，特地去否決總統府公布的法案，這樣做的話代表賴卓體系已名存實亡，行政院長極度不同意總統做任何事情。
林沛祥認為，行政院與其想盡辦法不好好執行立法院三讀通過的法律、不編列預算，做些違法亂紀的事情，倒不如請身兼民進黨主席的賴總統，好好與鄭麗文、黃國昌坐下來談一談，如何讓國家繼續前進，如何將焦點回到民生議題上、平復國際外交情勢，這才是國家領導人與執政黨應該做的事。
