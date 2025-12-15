財劃法副署爭議 藍籲回歸憲法尊重民意

（中央社記者劉冠廷台北15日電）行政院長卓榮泰今天下午將召開記者會，說明是否副署財政收支劃分法。國民黨立法院黨團表示，這是一個不存在憲政體制內的惡意對抗，會變成一黨獨大的憲政獨裁，要求政府回歸憲法、尊重民意，「依法行政很難嗎」。

傳出行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法。行政院下午3時30分將舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲等人出席。

國民黨團上午召開記者會，立委吳宗憲表示，設計憲法時，沒有想到會有行政院長用不副署對抗立法院，這是一個不存在憲政體制內的惡意對抗，這會變成一個一黨獨大的憲政獨裁。要求回歸憲法、尊重民意，不要讓台灣長久爭取的民主自由，葬送在獨裁皇帝的手裡。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷說，依法行政不就是憲政體制下的ABC，政府依法行政很難嗎，立法院三讀通過的法律，行政院竟可以考慮不副署。民進黨不要以為倒閣的問題在於換下一個行政院長卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。要提倒閣，民進黨自己玩，不要以為在野黨會中圈套。

國民黨立委葉元之表示，就算倒閣，最後在野黨仍取得國會多數，閣揆還是總統決定。倒閣、解散國會、增加社會成本，沒有解決任何憲政僵局，新任命的行政院長依然故我。

國民黨團書記長羅智強說，總統賴清德日前召開便當會，不在乎憲法法理與憲政責任，叫行政院長不要副署總統公布的法令，滑天下之大稽。賴總統不要以為擔任台南市長時癱瘓議會那套，可以搬到國會來。前車之鑑就是前韓國總統尹錫悅，台灣人民是不會接受的。

至於賴總統今天召集院際國政茶敘，羅智強認為，立法院長韓國瑜不出席的決定非常睿智，大家完全支持。（編輯：萬淑彰、謝佳珍）1141215