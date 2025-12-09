財劃法卡關傷經濟！商總許舒博：企業界願任朝野橋梁 不樂見國家停滯

行政院長卓榮泰、中華民國全國商業總會許舒博理事長。李政龍攝



受到對等關稅衝擊，國內產業哀鴻遍野。商總今（12/9）日辦理「2025行政院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰面對財劃法持續遭到杯葛，持續對媒體喊話，理事長許舒博表示，近期朝野關係不融洽，並非企業界樂見，八大工商團體願意擔任朝野之間的橋梁，所有理事長共同拜會各黨團，「要求他們做出正確判斷」，企業界不希望國家停滯，國家發展、人民安定，「這是我們迫切需要的」。

商總今天辦理「2025行政院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博主持，行政院長卓榮泰率部會首長出席。

商總理監事、會員公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切的產業議題，涵蓋政府權責協調、觀光旅宿、缺工及人力資源、數位轉型、環保及節能減碳、運輸物流及倉儲、進出口、健康醫療、農業生態、產業發展等10個面向，齊聚超過80個行業，共65項提案為近年之最，反映出我國營商環境日益複雜、競爭激烈，也凸顯出業者需要政府更多的傾聽和協助。

許舒博致詞時說，2024年服務業總產值將近15兆，占比逾6成，目前就業人口約705萬人，占總就業人數超過6成，不僅扮演穩定就業的關鍵角色，而全國賦稅收入高達3.7兆元，其中工商企業繳稅超過2兆元，也占總稅收約6成。

許舒博強調，企業穩健發展有助於公共財與公共服務的產出，進而成為總體經濟與社會安定的重要力量，回顧2025年產業界面對美國對等關稅的不確定性衝擊，同時配合政府政策，概括承受新增國定假日及工資調漲等營運成本，更需要更友善、親商的營商環境，以共同因應未來挑戰。

許舒博指出，每一年政府與工商界的對話有其重要性跟必要性，工商界要求不多，希望一個穩定、安定、安全的環境，讓企業能生根發展，國內企業都是根留台灣，非常熱愛這片土地跟人民，業者赴海外投資、發展，都是為了國力拓展。

許舒博話鋒一轉，他提到，最近朝野關係並不好，企業界不樂見此情況，期待朝野之間融洽，他曾斗膽提出，八大工商團體願意扮演朝野中間的橋梁，只要合規、合理，所有理事長一起拜會各黨團，「要求他們做出正確判斷」，這是企業界共同心聲，且責無旁貸，不希望國家停滯，會共同一起來努力。

此外，本次座談會有多達9案與缺工相關，包含廢棄物清除、觀光旅館、紙器、資源回收、果菜批發、石油化學品儲槽、塑膠製品、機器、人力仲介等多個行業皆反映其人力資源困境。他強調，業界基本肯定政府放寬外國技術人力留用上限、開放旅宿/碼頭裝卸引進中階技術人力等政策方向，但執行面仍有待細緻溝通，又部分行業礙於法規或產業分類的限制，無法申請外籍移工，希望能有所進展。

許舒博提及，除了缺工問題，權責單位不明確的問題也被高度關注，隨著產業發展、法規堆疊的情況下，行業別越分越細、業務範疇越來越多元，政府規範越來越複雜，造成部分業者遇到特定營商困難，卻找不到權責單位的情況，本次有7項提案反映類似問題，包含展覽、汽車、園藝花卉、石油化學品儲槽、生態技術、旅館等產業，盼行政院出面指示協調，讓業者有所依循。

