財劃法卡關！台東成功停辦原民急難救助 鎮長允自籌經費應急

受《財政收支劃分法》修法影響，原民會補助各鄉鎮辦理原住民急難救助的經費中斷，台東縣成功鎮公所公告停辦115年度相關業務，並暫以自籌經費方式，針對具急迫性個案提供必要的臨時性協助。（蕭嘉蕙攝）

受《財政收支劃分法》修法影響，台東縣成功鎮、嘉義縣阿里山鄉公所相繼公告暫停受理115年度「原住民急難救助」。對此，成功鎮民代表陳婕妤要求公所動用預備金復辦救助，並提出墊付方案；成功鎮長謝淑貞則回應，已啟動緊急應變措施，將優先以自籌經費方式，針對具急迫性個案提供必要的臨時性協助。

成功鎮公所往年由原民會專案補助約40萬元經費辦理「原住民急難救助」，提供死亡救助、醫療補助、生活救助及重大災害救助，如今面臨政策大轉彎，族人憂心恐求助無門，民代亦不滿，怒批公所「不要拿財劃法當擋箭牌！」

鎮民代表陳婕妤公開指出，同樣面對法規變動，相鄰的長濱鄉公所早已預編相關預算保障族人，全國各個原鄉的公所能透過預編或墊付款來應變，成功鎮公所卻直接公告「停辦」。她強調，不是錢的問題，這是行政怠惰與態度的問題，要求公所應立即動用預備金，恢復受理，同時提出墊付案，補足經費缺口。

鎮長謝淑貞說明，預備金非可隨意動用，須有預算科目依據，今年度預算早在去年編列完成，未編列相關科目，依法無從動用；墊付案亦需經費挹注，無法由公所自行墊付。她強調，在中央補助經費尚未銜接完成前，公所將視財政狀況，優先以自籌經費方式，針對具急迫性、影響基本生活安全的原住民個案，提供必要的臨時性協助，避免族人因制度空窗而陷入更嚴峻困境。

此外，鎮公所社會課將加強個案關懷與評估，主動整合社會救助、急難紓困及民間資源，提供諮詢、轉介與即時協助，並持續向中央反映實際需求，爭取制度與經費儘速到位，以確保原住民急難救助措施能穩定、永續推動。

