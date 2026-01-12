財劃法卡關 周春米憂重回舉債路

今年爭取連任的屏東縣長周春米直言，面對中央政治紛擾，擔心屏東又走回舉債之路。（羅琦文攝）

現正值屏東產業轉型的關鍵時刻，卻遇上立法院修正新版《財劃法》，原本預估民國115年屏東預算規模可望首次突破600億元大關，但保守評估後僅剩約560億元。今年爭取連任的屏東縣長周春米直言，面對中央政治紛擾，擔心屏東又走回舉債之路，憂心全寫在臉上。

周春米就任縣長後積極清償過去債務，如今長短債已全數還清，原本期待財務更加穩健時與縣民分享這個好消息，無奈《財劃法》在立院卡關，增添許多不確定。

「當然希望大家坐下來好好談，分配標準我覺得可以討論，但立法院不能砍到連行政院的基本運作都無法！」談及新版《財劃法》，周春米坦言，現在中央總預算都還未討論，她認為是惡意阻擾，不過這問題非地方政府能力所及，現在能做的就是盡父母官之責，努力持家。

相關預算去年底就風波不斷，周春米坦言，自己有點驚嚇，因此多次北上行政院溝通，所幸屏東縣債務已經在前年還完，如今半路殺出《財劃法》課題，幸好這幾年累積的底氣，讓屏東財政仍屬穩健。

細看新版《財劃法》對屏東的影響，周春米說，屏東縣114年度預算編列580億元，以正常規畫來說，115年預算規模可達600億元，但就過去中央補助款與新版統籌分配款增減，盤點今年預算僅能保守編列560億元，「能力到哪就做到哪裡」，前提就是建設與縣民福利不能有所減損，因此今年有40項建設待動工，有7、80項將如期完工。

擔任過中央民代與地方父母官的周春米點出，不合理的分配會產生不公平的對待與比較，例如台北市公共基礎建設完備，但高雄捷運目前做到一半，屏東、台南則剛要起步，若中央無法像支援雙北那樣支援南部縣市，南部基礎建設勢必受阻。

有的縣市在公共建設不必負擔那麼多、財政也還好，在不必花大錢進行基礎建設的前提下，就有餘裕可祭出各項補助，例如近日討論度極高的學生營養午餐，以屏東縣來說，若全縣免費需近10億元經費，在財力吃緊下談補助有一定難度，這是很直接的影響。

周強調，行政首長擔心的就是施政計畫能否順利推動，屏東縣嚴守財政紀律，至今未有舉債，不該因為《財劃法》與中央總預算卡關而前功盡棄。