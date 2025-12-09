財劃法卡關 商總許舒博：工商團體願做朝野溝通橋梁

商總今（9）日舉辦「行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博表示，近期財劃法引發朝野對立，八大工商團體願意扮演朝野中間的溝通橋梁，強調這是企業界的共同心聲，且責無旁貸，企業不希望國家停滯發展，將共同努力協助政府。

許舒博特別請行政院長卓榮泰責成行政院秘書長張惇涵及國發會等相關部會，後續必須詳實回應，強調「該怎麼做、如何解套、政府執行面有哪些難處」，清楚與業者溝通，解決問題。

許舒博指出，這次的會議聚焦在國內服務業當前關切之產業議題，與政府面對面溝通，涵蓋政府權責協調、觀光旅宿、缺工及人力資源、數位轉型、環保及節能減碳、運輸物流及倉儲、進出口、健康醫療、農業生態、產業發展等10個面向，齊聚超過80個行業，共65項提案，總提案數為近年之最，反映出我國營商環境日益複雜、競爭激烈，也凸顯出業者需要政府更多的傾聽和協助。

許舒博說，服務業是台灣經濟活動的主體，2024年總產值將近15兆，占比超過6成；目前就業人口約705萬人，占總就業人數逾6成，扮演穩定就業之關鍵角色。

許舒博：盼看到朝野融洽為國家發展努力

面對現在朝野關係，許舒博認為，工商界希望看到朝野融洽，為國家發展、人民安定的同一個方向努力，八大工商團體願做朝野溝通橋梁，願意拜會各黨團，協助各黨團做出正確判斷，他也強調此為企業共同心聲，不希望國家停滯。

在這次會議中，議題包含遊覽車業者針對現有停車場取代交通用停車場問題，建請放寬遊覽車業「租用合格停車場」停車格比例，交通部次長林國顯允諾，將原本車輛數之八分之一換算，調整成以車輛數之十分之一換算，以協助遊覽車設置停車場用地取得不易問題。至於涉及非都土地的使用，將與農業部、內政部後續研議。

在再生能源方面，法國電力能源公司反映其離岸風電推動時程因中央－地方（彰化縣）協調問題延誤。經濟部回應，基於職權範圍內提供必要協助，行政院卓院長則指示經濟部應積極與彰化縣政府溝通。

許舒博表示，過去有許多涉及「政府權責單位不明確」的問題，隨著產業發展，行業別越分越細、業務範疇越來越多元，政府規範越來越複雜，造成部分業者遇到特定營商困難，卻找不到權責單位的情況，呼籲行政院應出面指示協調，讓業者有所依循。

