財劃法卡關 嘉縣日新醫院活化延宕

嘉義縣縣定古蹟「日新醫院」被同樣具縣定古蹟身分的嘉義縣朴子配天宮買下後，一直閒置至今，因經費未獲核定，活化遙遙無期。（呂妍庭攝）

縣定古蹟「日新醫院」被同樣具縣定古蹟身分的嘉義縣朴子配天宮買下後，一直閒置，現由嘉義縣文化觀光局協助活化，打算轉型成「義診診所」，文觀局向文化部申請450萬元規畫設計費補助，也投件爭取「再造歷史現場2.0」競爭型計畫補助，現因《財政收支劃分法》未定案，規畫設計費尚無下落，地方盼中央加速經費核定，加速老醫院的活化。

配天宮去年提出將日新醫院轉型成「義診診所」構想，經初步規畫，文觀局打算把一樓做為義診空間，二樓恢復「醫住合一」和室空間，展出在地醫療、配天宮宗教文史等，4月向文化部申請450萬元規畫設計費至今未獲核定，又因應中央開放「再造歷史現場2.0」計畫申請，文觀局再提出工程、設計監造費5775萬元計畫到文化部，因多個縣市有送案，近期將開評選會。

4日在立委蔡易餘邀請下，立法院教育文化委員會前往日新醫院考察，了解嘉義地方在文化保存上的需求，配天宮董事長蔡承宗及多位地方人士到場，共同關心日新醫院建物保存與活化進度。

蔡易餘指出，日新醫院建物興建於日據時期，修復需求龐大且複雜，文化部擬分兩階段補助，其中規畫設計的450萬元已完成審議，因《財劃法》新的分配比例未定案，經費無法核定撥付，導致修復進度出現延宕。

文化部次長李靜慧表示，文化部初步審核已同意修復與規畫方向，因受《財劃法》影響，補助分級比例與相關預算尚未定案，目前尚無明確撥款時程，承諾預算一旦到位，且完成審查程序，將盡速撥付相關經費。

地方文史工作者指出，日新醫院曾被建商購入，面臨拆除危機，所幸有文史團體積極奔走，才有機會被指定為縣定古蹟，保留現今建築樣貌，地方居民對修復進度相當關心，盼中央加快經費核定。