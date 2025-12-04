財劃法卡關！嘉義「日新醫院」活化卡彈 450萬設計費沒下落

縣定古蹟「日新醫院」12年前由同樣具縣定古蹟身分的嘉義縣朴子配天宮買下後一直閒置。（嘉義縣文化觀光局提供／呂妍庭嘉義傳真）

縣定古蹟「日新醫院」12年前由同樣具縣定古蹟身分的嘉義縣朴子配天宮買下後一直閒置，去年廟方提出轉型「義診診所」構想，現由嘉義縣文化觀光局主導協助活化，除向文化部申請規畫設計費補助，也爭取「再造歷史現場2.0」競爭型計畫，礙於《財政收支劃分法》未定案，450萬規畫設計費尚無下落，立法院教育文化委員會4日前往日新醫院考察，立委蔡易餘除強調會持續關心進度，也希望中央能正視地方對文化保存的需求。

文觀局初步規畫把日新醫院初步一樓做為義診空間，二樓恢復「醫住合一」的和室空間，展出在地醫療、配天宮宗教文化，今年4月向文化部申請規畫設計費450萬補助，之後文化部釋出「再造歷史現場2.0」經費額度供各縣市申請，文觀局盤點朴子市一帶文化資產後，以日新醫院為主體，向文資局申請「再造歷史現場2.0」，盼工程及設計監造費5775萬元能獲審查通過。

立委蔡易餘與立法院教育文化委員會4日前往日新醫院考察。(呂妍庭攝)

文觀局文化資產科長陳尚文表示，「再造歷史現場2.0」計畫是民國115年到119年的計畫，文化部50億經費將分年撥付，初步了解，應能近期就會開評審會，至於先前提出的450萬規畫設計費補助申請，目前尚未收到核定公文。

今蔡易餘與教育文化委員會一起到日新醫院現勘，並特別感謝召委陳秀寶安排行程，讓中央能深入了解嘉義地方在文化保存上的需求。

蔡易餘指出，日新醫院具有深厚的歷史與文化價值，是地方共同的記憶與感念，建物後續歷經多次產權移轉，最終由朴子配天宮購入產權，盼能延續涂爐老先生的濟世精神，也與媽祖慈悲護民的理念相契合。

蔡易餘說，因建物興建於日治時期，修復需求龐大且複雜，文化部現規畫分兩階段補助，其中設計規畫費450萬元已完成審議，但因《財政收支劃分法》新的分配比例尚未定案，導致經費無法撥付，導致修復進度出現延宕，至於後續主體工程經費約5700多萬元，12月將進入審議程序。

文化部次長李靜慧表示，文化部初步審核已同意修復與規畫方向，但因受財劃法影響，補助分級比例與相關預算尚未定案，目前尚無明確撥款時程。

李靜慧承諾，未來預算一旦到位，且完成審查將盡速撥付相關經費，必要時也會研議透過追加預算方式協助，盡力加快行政作業流程，支持日新醫院的文化資產保存與活化。

地方文史工作者指出，地方居民對修復進度相當關心，也盼中央加速經費核定。朴子配天宮董事長蔡承宗及多位地方人士亦到場，共同關心日新醫院建物保存與活化進度。

