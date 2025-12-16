財劃法只是前菜？郭正亮爆：更炸的還在後頭

▲不副署《財劃法》掀違憲風，前立委郭正亮警告，後面還有更炸的案子。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 為反制在野黨強勢推動《財劃法》修法，行政院15日召開記者會，由行政院長卓榮泰親自宣布，決定對此次修法「不副署」。此舉一出，隨即引發政壇與學界質疑，外界認為恐有違憲之虞。對此，前立委郭正亮警告，賴清德別以為立法院卡關，政府還能照常運作，這樣只會讓政治僵局更加難解，「藍營已經出招了，後面還有更炸的案子等著」。

郭正亮15日在政論節目《大新聞大爆卦》中火力全開直言，「你這樣做根本是自己找死！」他指出，立法院的決策是集體表決，立委又無法被罷免，這一點綠營早就試過，結果大罷免以32比0慘敗收場。郭正亮反酸，賴清德卻還在指控藍白沒有記取教訓，「到底是誰沒學到教訓？」

郭正亮進一步分析，像是公務人員年金改革、《財劃法》、軍警加薪等議題，背後都是在野黨整體共識，而接下來恐怕還有更具爆炸性的政治議題登場。他點名，國民黨已提出涉及中配參政權的相關提案，勢必要修《國籍法》，訴求不得取消中配的參選資格，「這才夠意識形態」。

郭正亮不諱言表示，他實在看不懂民進黨在盤算什麼，「你們就受制於一個鬥雞總統？」他直批，賴清德情緒全寫在臉上，不僅親自召開黨政協調會、下指令，還親自拍影片開嗆在野黨，明明知道這樣只會讓僵局更惡化，「我是第一次看到總統罵在野黨立委，是巴不得藍白合趕快談一談嗎？」

最後，郭正亮也引述《美麗島電子報》董事長吳子嘉的說法，其稱若想破局，或許應設法爭取民眾黨的8席立委支持，「像是讓柯文哲輕判」。他認為，這條路雖然困難，但重點在於「你要過關」，不能幻想立法院不同意，政府還能繼續若無其事地執政。

