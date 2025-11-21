財劃法吵不休 李四川喊話財長做1事「不滿意還可以接受」

台北市副市長李四川。（本報資料照片）

行政院昨（20日）通過院版《財劃法》修正案，將送立法院審議，再成藍綠最新攻防話題。台北市副市長李四川今（21日）表示，目前有各方批評意見，在這要呼籲財政部長莊翠雲，其實可以傾聽各縣市的意見，怎麼樣修，讓大家在不滿意之下還是可以接受。

李四川上午參加工程開工典禮受訪透露，昨天在行政院向院長卓榮泰跟部長報告過，自己在民國103年當行政院秘書長，就財劃法開了好幾次會議，要把財劃法修法提出草案「實在不簡單」，所以昨天跟院長說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，在行政院就是走出一大步。

李四川續指，當然各個縣市都有各個縣市不同的狀況，也有不同立場，假設說是農漁牧，當然就會對屏東等南部狀況會有利，又沒有把工業的產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見，昨天也跟院長說，當初為什麼沒有辦法修正，最大的問題就是「這個餅就這麼大」，原則上這個被切了、被拿掉了，都不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿得太少。

李四川提到，當然這個法案出來，原則上還要經過立法院審查，在立法院就各個所有條文，還有各縣市怎麼樣取得，也許各縣市沒有辦法滿意，但是都可以接受，所以各方批評意見，在這要呼籲財政部長莊翠雲，其實可以傾聽各縣市的意見，怎麼樣修，讓大家在不滿意之下還是可以接受，大概是他的態度。

然而，立法院日前通過《財劃法》修正案，但政院不滿，稱此舉會讓債留子孫；行政院昨（20日）也通過院版《財劃法》修正案，自認較公布，但藍營縣市也批判聲不斷。其實立法院2024年底修正通過現行版財劃法，今年3月公布施行，立法院11月14日通過再修版，但三讀修正財劃法尚未生效，行政院會20日也已通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議。

但到底朝野在吵什麼？根據財政部昨說明再修版會有5大問題，第一，迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高；第二，沒有反映地方財政能力，影響地方補助規格；第三，城鄉差距指會更大，不會更小；第四，富者更富，若是難以翻轉；第五，地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源。

財政部也說明，鑑於立法院兩次修正財劃法大幅削減中央財源4,165億元，卻未併同檢討「事權劃分」， 114年度第二次修法又再增加中央負擔2,646億元，總計將舉債5,638億元，已違反公共債務法規定之舉債上限15％規定，嚴重影響中央施政量能及協助地方提供優質均等公共服務的能力。

