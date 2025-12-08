財劃法問題是傅崐萁提修法？ 劉和然：蘇巧慧有臉混淆視聽？

民進黨立委蘇巧慧。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

不滿在野黨主導財劃法修正案，行政院改自推財劃法修法，民進黨立委蘇巧慧也稱國民黨團總召傅崐萁提出的財劃法版本造成地方財政亂象。新北市副市長劉和然今批，政院版才是造成對新北「結構性剝削」元兇，勿混淆視聽。

劉和然質疑，若蘇巧慧認為立院通過版本不好，（至少新北市可多 407 億元），過去8年民進黨完全執政、父親蘇貞昌擔任行政院長時，為何要求行政院提出對新北公平版本？現在有臉指責別人版本、指責別人癱瘓議事？

廣告 廣告

劉和然批評，蘇巧慧將財劃法問題誤導到「傅崐萁版本」，企圖持續混淆視聽，不僅沒有面對的勇氣，更是「雙標與失職」，之前是「立委怠惰」，現在則「配合中央」，「黨意」高於「新北市民的最佳利益」，在糟蹋新北。

劉和然說，當然希望中央地方能坐下來談，但談必須要有「誠意」，蘇巧慧是否願意站出來要求行政院先撤回那個將人口權重狠砍至18%的條文，並立即公布對新北市影響的「試算表」。

更多太報報導

卓榮泰喊話立法院：通過總預算和《財劃法》福國利民政策才有所表現

藍酸賴政府違法編列中央政府總預算案「自卡」 明年1/31恐難三讀

傳美要台4年中央政府總預算助建半導體供應鏈 許宇甄：經濟勒索，掏空台灣