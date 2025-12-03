財劃法在搶勞工退休金？小黨列勞健保、軍公教退撫基金社福缺口：撥補不能斷

《財政收支劃分法》（財劃法）引發朝野衝突，立法院程序委員會2日經表決，行政院版財劃法修正案暫緩列案。同日，台灣基進、時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）與台灣經濟民主連合（經民連）召開記者會，共同呼籲朝野三黨盡快讓院版財劃法、總預算及國防特別預算付委審查；並減少「暴衝版」財劃法的統籌分配稅款與地方補助款規模，確保中央對勞健保、公教退撫基金等四大社福財政缺口撥補，有穩定的財源。

根據4小黨與經民連發布的新聞稿，經民連智庫召集人賴中強指出，政院編列的明（2026）年度中央政府總預算案，課稅收入減少超過1成，這是因去年底財劃法修正後，中央邀撥給地方的統籌分配稅款暴增4000多億元，如今甚至進一步修惡，中央政府年度舉債占比恐超過公債法上限​。賴中強提到，有人可能認為，錢給中央或地方對人民影響不到，然而​依現行法制，國防是中央權責，勞健保、公教退撫基金的撥補也是中央的權責，地方政府無法取代。

賴中強指出，藍白二度修正《財劃法》後，很可能導致明年中央政府撥補勞保基金1200億元，韌性條例特別預算撥補健保200億元，將無法順利執行。健保有700億元的財務缺口、勞保潛藏負債13.5兆元，另外公務員與教職員退撫基金因2023年實施個人專戶制，導致退撫基金用罄年度提早發生的財務缺口，為此他們主張縮減統籌分配稅款與地方補助款規模，確保中央政府對四大社福財政缺口撥補，未來10年，每年有不少於1000億元的穩定財源。

​ ​ 時代力量： 健保安全水位長期低檔，補貼不能斷 ​

​時代力量提到，健保的「安全準備水位」都在低檔盤旋，2021年底甚至掉到0.91個月，能維持財政穩定，靠的不是反應支出的大幅調漲保費，而是政府預算的補貼，他們要嚴肅提醒，健保是全國性的制度，財務責任在中央，勞保、軍公教退撫年金也是，任何修法版本，都必須留下至少1000億的社福救命錢，來調節財源。台灣基進則提出2點呼籲，一是藍白退回要求中央「不得減少地方一般性補助」的修惡《財劃法》；再者，中央政府應縮減地方補助款規模，務必確保在未來十年間有穩定財源，用於勞健保與退撫基金的撥補。

「藍白兩黨正在搶劫勞工的退休金！」綠黨批評，藍白強表面上是「把錢還給地方」，實際上是在掏空中央、拆毀社會安全網，中央預計明年撥補1300億元給瀕臨破產的勞保，這是千萬勞工的老本，若中央財源枯竭，後果就是保費大漲，年輕人與雇主負擔暴增；二是勞保基金提前破產，讓辛苦一輩子的勞工老無所依。小歐盟則提出包含重啟財劃法協商，縮減暴增的統籌分配與固定補助款規模；確保千億播補財源；補助款應維持彈性；制度改革應經完整試算、公開評估、跨部會審查與公聽會；勞工不該成為政治操作的代價等5點訴求。

