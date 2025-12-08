財劃法執行不確定 金門議員籲縣府預算使用更審慎

（中央社記者吳玟嶸金門8日電）政院日前表示不會執行立院11月14日三讀財劃法。金門縣議員董森堡今天說，縣府明年預算歲出高出歲入逾32億元，在不確定中央分配地方多少補助前提下，預算使用應更審慎。

金門縣議會今天進行財政處、主計處等業務報告議程，國民黨議員許玉昭、無黨籍議員董森堡質詢有關財政收支劃分法修法議題。

針對中央分配金門多少補助，財政處長陳國庭說，財劃法修法今年3月有公布，行政院後來提出版本也提到中央對地方的補助，不低於民國114年一般補助、計畫型補助與統籌分配稅款總額，所以即使在最保守狀況下，115年歲入也會比114年多；針對具體數額，陳國庭說，「115年歲入預估會比114年多30億以上」。

廣告 廣告

許玉昭質詢表示，財劃法通過讓金門縣有更多預算可支用，「這對我們是利多，縣府應可規劃更大建設」；她也說，台灣許多縣市按照財政狀況，根據剩餘多少錢普發給縣市民眾，建議金門縣府進行相關規劃。

董森堡質詢指出，行政院日前表示不會執行修正財劃法，「如果我們不確定明年能拿多少錢，在預算使用上要更謹慎，包括現金發放等都須謹慎評估。」

董森堡會後接受中央社記者採訪表示，這次定期會目前沒有排審總預算，但根據縣府編列115年預算，歲出較歲入多出超過新台幣32億元；在行政院可能不會執行財劃法前提下，其中有許多預算應有討論空間，如113年總預算就有10%完全沒有執行，應針對這類業務檢討，避免最後沒有拿到中央補助，而須以縣庫支付大筆款項。（編輯：陳仁華）1141208