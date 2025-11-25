財劃法增地方財政 民團反對各縣市違法加碼或一次性普發

去年「財政收支劃分法」修法後，大幅提高中央挹注地方金額。台灣社會福利總盟今與民進黨立委林月琴共同舉行記者會，強烈反對各縣市違法加碼的補助或一次性普發。(記者廖振輝攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕去年「財政收支劃分法」修法後，大幅提高中央挹注地方金額。台灣社會福利總盟今與民進黨立委林月琴共同舉行記者會，呼籲各地方政府一定要將有限資源用在刀口上，不僅要鞏固現有各項福利服務，更要盡速盤點資源，滿足民眾需求。總盟也強烈反對各縣市違法加碼的補助或一次性普發，強調嚴守財政紀律的重要性。並呼籲朝野理性、按步就班，討論財劃法的合理分配。

115年度中央政府總預算，社福部分佔比為27.4%，總金額達8318億元，創歷史新高。115年的統籌分配稅款，通知分配數總額為8488億元(尚有345億餘元因法定公式錯誤無法分配，因此合計將達8841億元)，較114年成長89%。

總盟今於會中提出3項呼籲，首先，各直轄市及縣市政府，切莫拿社福當財劃法祭品，該委辦、續約、招標的應該照原訂時程進行，避免弱勢民眾成為受害者。其次，絕對不要因為突然多出的經費，就貿然進行非法定補助或一次性普發，地方政府仍應嚴守財政紀律，讓社福永續經營。

針對現行財劃法造成「富者越富、貧者越貧」的結果，總盟也呼籲，朝野一定要正視中央和地方，以及地方水平間的分配正義，若財劃法不能截長補短、調劑虛盈，就是不正義的修法結果。而本月14日三讀通過的再修版財劃法，就是一個充滿不信任，缺乏財政調劑虛盈功能的立法。

林月琴強調，「財政劃分不是開空白支票，錢要跟著事權走。」行政院版把「基本財政需要額」寫進法律，規定統籌稅款要優先用在地方最基本的公共服務：社福、公共衛生、教育、基礎建設，這些都是地方自治該做的事。現在國民黨的版本如果事權沒有談清楚，出事時責任誰扛？

林月琴也說，補助不能沒有檢核，做假的、做壞的一定要能停。國民黨再修版，把很多延續性補助寫死，中央沒有地方同意就不能調整，聽起來是在保護地方，其實是把錢鎖在成效不彰的計畫上。院版財劃法草案保留中央必要的審核權，該停就停、該改就改，資源才會留在真正做出服務成果的社福方案裡。

「最後，增加的大筆預算，不能挪去發紅包，短期加碼會吃掉長期需求。」林月琴說，她完全呼應總盟訴求，問題不在錢有沒有增加，而是地方政府怎麼用，是拿去多做長照、兒少保護、身障服務，還是拿去做非法定服務項目、選前加碼津貼？這就是紀律問題，也是總盟這次特別要提醒各縣市政府必須負起的責任。

