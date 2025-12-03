財劃法大砍新北？劉和然3問蘇巧慧：默許嗎

▲新北副市長劉和然3問民進黨立委蘇巧慧。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院上個月三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院27日提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。而針對《財劃法》之爭議，有意角逐新北市長的現副市長劉和然昨（2）日發文3問潛在民進黨對手蘇巧慧，為何知道新北吃虧，卻不督促公平的版本？是否默許？更怒嗆要她停止當黨意立委。

劉和然指出，行政院版本《財劃法》不是修法，是修理新北。他要請問蘇巧慧委員3個問題：

民進黨完全執政、立院過半時，妳為何不督促行政院提出對新北公平的版本？ 前行政院長蘇貞昌當過台北縣長，最知道新北被吃虧。妳有天時、地利、人和，為何不要求當時行政院提出對新北公平的版本？ 這次政院版本，人口數指標被45％砍到18％。新北人口最多卻被刻意壓低，人口指標被大砍，妳答應的？還是妳默許的？

劉和然怒嗆，中央不敢公開試算表，政院版本少了2327億、還調低人口權重，這些蘇巧慧都知道，但她也都沉默。請蘇巧慧委員停止當黨意立委，正面回答這3題。

