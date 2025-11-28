財劃法將覆議 藍委批卓榮泰：八度傷害民主

▲立法院14日三讀《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰認為明年會編不出預算，行政院27日通過，將呈請總統核可，再度移請立法院覆議。（圖／翻攝卓榮泰臉書，2025.11.24）

[NOWnews今日新聞] 立法院14日三讀《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰認為明年會編不出預算，行政院27日通過，將呈請總統核可，再度移請立法院覆議。這是卓榮泰任內第八度覆議案。國民黨立委許宇甄今（28）日抨擊，這已經不是行政權的正常運作，而是對立法院的赤裸挑戰、對民主制度的八度傷害，《財劃法》原為地方自治最重要的基石，如今卻被行政院扭曲成政治工具，作為中央對地方財政控制的手段，甚至以覆議恐嚇國會、壓迫地方政府。

許宇甄指責，卓榮泰不斷指控立法院一年三修《財劃法》、錯誤越來越多、窒礙難行。但真正的問題從來不是立法院，而是行政院一直不肯提出院版，提出後又不敢接受檢驗，根本是把情緒當論述，用話術來掩飾政策缺陷。

許宇甄進一步指出，行政院公開院版《財劃法》時大肆宣傳，聲稱16個縣市成長27.4%，六都裡台北市統籌款最高、高雄市總額最高、台南翻倍等。但當立委要求公開試算表時，財政部長卻說「還沒算出來」，卓榮泰更說「要有共識才願意公開」，簡直荒唐到令人瞠目。她質疑，如果「還沒算出來」，那政院對外宣稱的那一堆精準數字，到底是從哪裡變出來的？

許宇甄認為，藍白提出的《財劃法》是真正將財源實質下放，打破長年「重六都、輕縣市」的失衡格局，落實真正的財政公平。行政院卻把這樣的改革污名化為「窒礙難行」、「拖慢國家進步」。她直言，說穿了，行政院真正害怕的，不是政策效果，而是失去把地方補助款當作政治賞罰的帝王權力。

