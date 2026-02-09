財劃法影響8千萬元沒了！ 衛福部證實今年沒中低收長者「假牙補助」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣今年正式進入超高齡社會，但衛福部證實受《財劃法》修法影響，今年度中低收入戶老人假牙補助政策沒了！衛生福利部社會及家庭署署長周道君今（9）日表示，中央過往每年編列近新台幣8000萬元，補助中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙，但今年度確實受到整體中央政府財政的規劃影響，今年不再編列預算了，未來轉由地方縣市政府自有財源支持。

周道君表示，衛福部今年沒有再編列中低收入戶老人假牙補助的經費預算，將轉由地方縣市政府自有財源來做相關支持，衛福部會看今年的狀況，未來若有需要，再看看有沒有機會爭取相關的預算。

根據衛福部統計資料顯示，民國98年開始迄今，全台受補助的人數總計約8萬人，衛福部近幾年編列預算經費每年都在7800萬元至7900萬元左右。

周道君說，這是地方縣市政府已經在執行的計畫，據了解，大部分縣市還是會繼續相關補助，衛福部也還沒有收到有地方縣市政府反映困難、要喊卡的消息。

周道君指出，有的縣市甚至在中央的計畫範圍之外，另有額外的加碼，包括擴大補助範圍以及對象等。這一部分，中央也會看一下今年各縣市政府總體執行情形，再做為後續年度預算編列跟計畫推動的評估內容。

至於中低收入戶的長輩會不會馬上補助斷炊？周道君說，若是有製作活動假牙需求的中低收入戶長輩，仍可以關注居住當地的補助公告情形，了解自己居住縣市的開辦情形，但他坦言，有部分縣市可能無法馬上公告今年度的補助計畫。

周道君強調，中央對於服務民眾的補助，會盡量去支援，但礙於修法影響，有不少計畫型的補助已移列到一般型補助，移到地方政府去執行，譬如少子女化計畫經費也是一樣，但相關預算都還在。

