財劃法後預算下放！金山經費多 1.4 億 侯友宜：能發包就趕快做

新北市長侯友宜與副市長劉和然等人27日出席金山區行動治理座談。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜27日前往金山區主持「行動治理座談會」時強調，儘管新北市在人均預算上仍屬六都偏低，但在財劃法通過後，市府已優先將資源「直接下放」，今年金山區公所可運用預算由去年的2.4億元提高至3.8億元，增加約1.4億元，集中投入基礎建設，「能發包的就趕快發包，不用等議會通過，先把準備做好。」展現加速地方建設的明確態度。

侯友宜指出，金山許多建設長期仰賴市府與中央挹注，市府近年在防災、交通與公共設施上持續加碼，包括山陀兒颱風後的復建工程，金山地區即投入近1億元經費，相關列管案件完成率已超過9成。他也直言，下半年地方選務將進入高峰期，「事情能在上半年先做好就先做好，不要欠帳，欠帳最後一定被罵」，要求市府團隊與地方同步加快腳步。

新北市長侯友宜27日出席金山區行動治理座談時，向里長發送過年紅包。（張鎧乙攝）

在本次新增提案中，文化資源不足成為地方關注焦點。金山區里長提出，希望市府協助爭取明華園、紙風車等大型藝術表演團隊下鄉展演，讓藝文活動不再集中於都會區，促進城鄉文化均衡發展。區公所也說明，過去已邀請舞工廠舞團、風神寶寶兒童劇團等團隊進入校園演出，未來將持續納入巡演規畫，擴大藝文觸及面。

另在公共工程面向，里長反映部分工程涉及私人土地，取得土地同意書不易，影響進度，同時也點出轄內部分巷道缺乏養護紀錄，路燈設置與後續維護攸關夜間通行安全。對此，市府工務體系回應，後續將由養工處與相關局處主動協調，協助取得同意並依法加速推動；至於道路與路燈問題，將先行現勘確認公益性需求，再依程序辦理設置與維護。

