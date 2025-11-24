財劃法怎突破藍白防線？ 卓榮泰喊話「地方首長」

行政院發言人李慧芝。（本報資料照片）

政院版《財劃法》已送入立法院，卓內閣今邀集民進黨立委舉行行政立法協調會報。行政院強調，盼朝野理性討論，未來將持續與縣市政府溝通。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，暴衝版《財劃法》違反《公債法》規定不可行，盼政院能持續與地方縣市首長溝通得到支持；對於在野立委是否跟隨，「期待地方首長發揮影響力」。

政院版《財劃法》即將進入立院審查程序，首波朝野攻防料將是25日程序委員會。民進黨政府今日的行政立法會報將與綠委沙盤推演攻防方向，由行政院長卓榮泰擔任主席，邀民進黨立法院黨團與會。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝轉述，會中財主單位再度說明政院版《財劃法》內容，政院版已完整劃分中央及地方的事權，而政院版已與地方政府開會溝通6次，並參酌專家學者意見，是目前獲最大共識版本，合理公平且均衡，將持續與縣市政府溝通，使其了解獲得大筆財源時也能得到更多地方自治。

至於會中是否公布各縣市的獲配金額，李慧芝說，政院版財劃法分配公式和指標相當明確，也公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭；政院版財劃法也保證各地方政府，未來統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計總額不低於114年度水準。

鍾佳濱表示，今天會議上經過行政院副院長、財政部長都有做清楚說明，立委也清楚了解去年修正通過的《財劃法》，若稱為新版《財劃法》的話，兩週前立法院通過的版本就是「暴衝版」。

鍾佳濱指出，在新版《財劃法》和政院版當中，可以看到院版調和新版《財劃法》沒有規範到的，即「事權要隨著錢分攤到地方」，也就是哪些事權要跟著統籌分配稅款或一般性補助款下放到地方。

鍾佳濱指出，至於「暴衝版」相較去年，又增加2646億元，超出舉債上限，尤其《財劃法》是財政的憲法，與其他《財政紀律法》、《預算法》、《公債法》，都是財政4個支柱，若增加舉債，將違反公債法規定，因此只有院版《財劃法》才能合法又將事權與財源同時交給地方。

對於要如何說服在野黨，鍾佳濱表示，各委員都有不同地方選區，希望行政院能夠跟地方政府首長及財政長做充分說明，當地方政府都了解到「暴衝版」不可行。

鍾佳濱說，院版財劃法比去年新版財劃法更能給地方政府較多的財源支持，也有更多事權的下放，應該會得到各地方首長或未來要參選地方縣市長相關立委的支持。至於在野立委是否願意遵循或追隨地方政府，來共同推動院版財劃法，我們期待地方首長發揮他們的影響力。

【看原文連結】