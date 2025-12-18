財劃法恐破「公債法上限」！ 沈富雄嘆「藍白沒在管」：跑攤、睡覺、不讀書

沈富雄17日上《風傳媒》談談話節目《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝自風傳媒YT

[Newtalk新聞] 立法院日前在藍白人數優勢下，再度惡修《財劃法》。對於藍白作為，行政院長卓榮泰認為修法將嚴重影響國家財政運作，因此宣布拒絕副署修法。對此，前民進黨立委昨（17）日在網路節目，被問到藍白通過《財劃法》版本將使中央舉債，且有超過《公債法》上限的疑慮時，直言立委根本沒在管，整天都在跑攤也不讀書。

沈富雄昨日上《風傳媒》談談話節目《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。沈富雄被問到：「卓榮泰提出的舉債問題，我到現在都還沒看到國民黨立委回答，財劃法會讓政府舉債到5600億元，會超過《公共債務法》15%的上限。卓榮泰已經喊停，講過數次，藍總召傅崐萁也不出來解釋一下，到底有沒有這個問題。為何藍白立委在修法時，完全不管這部分？」

對此，沈富雄停完後直言「白問了」。他表示，立院的立委都沒有在思考，沒有去算。他進一步說，立委們一天到晚有空的時候就跑攤，然後就睡覺，「有人在看書嗎？」沈富雄同意明居正教授講的，「台灣政壇」沒人在看書。「他們在表決時，你覺得那些立委腦筋能夠忍受、瞭解那麼複雜的數字嗎？所以他們常常沒有公式，也不知道怎麼算。最嚴重的是，表決的時候就看那個舉牌來投贊成。」

