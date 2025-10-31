財劃法恐致精障者服務斷鏈 民團：難道要把他們塞回醫院？

《財政收支劃分法》爭議延燒，民間團體今與立法委員劉建國共同開記者會，透露新法引發了精神病友服務斷鏈危機，導致地方政府預告終止精神病友多元社區生活方案。（身心障礙聯盟提供／林周義台北傳真）

《財政收支劃分法》爭議延燒，民間團體今與立法委員劉建國共同開記者會，透露新法引發了精神病友服務斷鏈危機，導致地方政府預告終止精神病友多元社區生活方案，初估有1000多人受影響。身心障礙聯盟直言，對於情況不嚴重到需要住院、在社區的精神障礙者來說，難道要把他們塞回醫院？或等到他們失控了，爆出新聞來？呼籲政院應將涉及精神病友服務的預算，視為國家核心法定社福專款專用款項。

此次危機的根本原因在於主管機關衛福部心理健康司（心健司）與社會及家庭署（社家署）在經費劃分模式上存在結構性落差。社家署模式有強制自籌款，迫使地方納入必要預算；而心健司大多採取「中央全額補助」，反而導致地方將其視為「中央專案」，缺乏編列預算的動力。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，精神障礙者社區服務有一點特別，它是中央出一部分錢，地方籌一部分錢。此次修法後，其實預算並沒有不見，而是挪到地方縣市的大水庫，導致部分縣市表明「除非中央出錢，不然明年我們不辦了！」

民進黨立委劉建國指出，全國目前有超過42個由民間團體承辦的「精神病友多元社區生活方案」，這些服務是社會安全網的一環，也是協助精神康復者在社區穩定復元的重要支撐。然而，由於《財劃法》修法所引發的經費爭議，這些服務據點的經費預計在2025年底過後恐將「斷炊」，地方政府甚至預告要終止服務，將嚴重衝擊康復者在社區的穩定生活。

康盟秘書長張朝翔沉痛表示，社區支持服務絕非可有可無的專案，它是幫助康復者脫離「住院－發病－再住院」惡性循環、真正回歸社區生活的關鍵。如果服務因財政動盪而中斷，將是「對康復者復元之路的嚴重威脅」。

洪心平直言，一旦服務中斷，情況不嚴重、不需要住院的精神障礙者，難道要塞回醫院？或等到他們失控了，爆出新聞來？她呼籲政府建立「中央保障、地方共責」制度，立即保障42案服務不中斷，強制地方自籌款比例，確保同儕支持服務與CRPD人權的落實。

對於中央層面，民間團體共同呼籲啟動「專案保障款」，要求行政院確保涉及精神病友服務的預算，視為國家核心法定社會福利專款專用款項，具備與長照基金同等的穩定性。心健司也應立即承諾，明年採原規格、原經費規模延續補助，即刻解決42案銜接問題，並強制訂定地方自籌款比例，強化地方責任。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

