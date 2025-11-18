財劃法戰火 卓喊逼中央舉債5600億

立法院再修「財政收支劃分法」，先前放話「全面迎戰」的行政院長卓榮泰18日在立法院表示，希望國會不要一意孤行。（姚志平攝）

針對立法院三讀通過國民黨團提出的「財劃法修正案」，立委傅崐萁18日質詢問「卓院長是要跟人民開戰？還是跟賴清德開戰？」（姚志平攝）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，閣揆卓榮泰日前強硬宣告將「全面迎戰」，但18日一度改口稱「未到最後關頭，不會輕言抵制」。豈料昨在立院備詢時，卓揆不僅與國民黨團總召傅崐萁為了「迎戰說」爆發激烈口角，還大喊若接受立院版本，明年總預算將會舉債5600億，違反《公債法》舉債上限，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行。」

立法院會14日三讀修正《財政收支劃分法》部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，且各地方政府的一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰昨在備詢前喊話，中央政府跟國家本來都沒生病，是國會抽了中央政府的血，一直在弱化中央，也「拿錯的藥要中央硬吞下去」。他強調，20日將通過的政院版《財劃法》，才是國家未來應走之道。

不過，卓榮泰備詢前態度軟化，稱不會放棄協商，「不到最後關頭不會輕言抵制」，沒想到在議場就和傅崐萁脣槍舌劍，傅要求卓榮泰不要跟全民宣戰，卓揆則不甘示弱回嗆，是立法院要對行政院開戰，他才必須備戰；此時質詢時間剛好結束，韓國瑜連忙喊時間已到，要兩人深呼吸、喝口水冷靜下來。

卓榮泰在接受綠委陳培瑜質詢時進一步提及，雖然特別預算不受《公共債務法》規定，與債務額度可脫離，但當政府用完歲計賸餘，每一筆特別預算都會擴大政府舉債；依明年度中央政府總預算3兆350億元計算，政府已舉債3000億元，若完全接受立院通過的《財劃法》修法，明年的總預算將會舉債高達5600億元，已違反《公債法》第5條舉債上限規定，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行。」

卓揆並指出，這次馬太鞍溪中央協助金額27億元，豬瘟應變也達36億元，這都是中央應急擠出來的，明年如果連這個能力都沒有，真的是叫天天不應，叫地地不靈。

藍委王鴻薇則批評，政院慢了1年多才端出版本，卻擺出肅殺姿態，令人懷疑是否打算和地方爭奪財源。台中市長盧秀燕18日在市議會答詢時則建議卓揆應該說全面「迎合」地方財政需求，而不是「迎戰」。她並指出中央的稅收、預算都來自國人上繳稅金，長期以來國家財政結構是「肥中央瘦地方」，這不是好事。