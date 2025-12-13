財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對

賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。

賴清德總統。（資料照／中天新聞）

在立法院的激烈攻防中，行政院長卓榮泰曾表示將對財劃法採取「不執行」的方式反制，但民進黨內普遍認為「不副署」更為合理。民進黨政策會執行長吳思瑤也支持不副署，認為這是解決財劃法僵局的可行方案。民進黨更有立委主張，在野黨不敢提倒閣，因為只要敢提倒閣，賴清德總統就可解散國會，讓立委提前改選。

國民黨包括王鴻薇、楊瓊瓔等多名立委都批評，賴清德作為國家元首，應履行法律公布的責任，而非選擇性不簽署法案，否則將使該法案處於不明狀態，破壞權力分立。藍營人士普遍認定，總統依法就必須公告施行，總統負有公布法律忠誠義務而非權力，這是《憲法》所課予的「明確義務」，絕非政治選項；賴清德以一己之力 否定國民意志；獨裁將成為事實。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

民眾黨也怒批，賴清德以民進黨主席的身分，竟然公開向社會宣布，行政部門將以不副署或副署不執行立院三讀通過的法案，賴身為國家元首，已跨越憲政民主的紅線，帶頭摧毀民主憲政，「這絕對不是民主法治，而是專制獨裁」。請賴總統告訴全體國人，是只有賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利？

立院朝野攻防不斷，行政院針對立院11月14日三讀的《財劃法》提出覆議案，本月5日遭藍白否決，緊接著，立法院12日又通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，並回溯自113年1月1日起不再逐年遞減。

除了財劃法，立法院院會12日三讀通過修正的停砍公教年金法案，行政院是否會提出覆議或不副署，行政院發言人李慧芝未正面回應，只表示還沒有收到法案，總統已經呼籲立院重新思考，為國人為社會的公平正義好好討論。

行政院發言人李慧芝。（資料照／中天新聞）

