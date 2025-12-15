財劃法擬不副署 沈伯洋：能補救的手段幾已用完 守護國家沒有鄉愿空間

傳府院拍板財劃法不副署，民進黨立委沈伯洋指出，這是國家的憲政時刻，能補救的手段幾乎已經用完了，守護國家實在沒有鄉愿的空間。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭國民黨、民眾黨以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理。針對副署與否，民進黨立委沈伯洋指出，這是國家的憲政時刻，能補救的手段幾乎已經用完了，守護國家實在沒有鄉愿的空間。

傳府院擬針對藍白通過的《財劃法》採「政院不副署、法律不公布」因應，沈伯洋14日晚間發文表示，台灣現在面臨的狀況，就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行「斷手斷腳」，「這聽起來很聳動嗎？看看正在發生的事實。」

沈伯洋一一列舉：憲法法庭被迫停擺1年；民代貪污準備就地合法；政府被迫違法舉債才能維持運作；國防預算動彈不得；政府新興計畫面臨裁撤；中國的參政權準備無限放寬；一般人民參政權利被限縮；為「一國兩制」鋪路的法案都已提出；辛苦的年改被逆轉，基金準備破產。

他直呼，「罄竹難書！只要你想反抗，他們就說你『獨裁』；只要你試圖告訴社會大眾真相，他們就說你『分裂社會』」，沈伯洋痛批，這是做賊喊抓賊、利用民主反民主。

「公民運動的努力，讓這場災難延緩了半年，但能補救的手段，幾乎都已經用完了」，沈伯洋指出，若再不進行憲法層級的辯論，接下來滅亡的不是哪一個政黨，而是這個國家的體制，「守護國家，我們實在沒有鄉愿的空間」。

