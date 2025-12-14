財劃法擬不副署 黃國昌轟災難！賴清德、卓榮泰將成憲政史上最大罪人

民眾黨今舉行「國昌特別企劃預告記者會」，民眾黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇出席。楊亞璇攝



外傳府院高層已拍板《財劃法》不副署、不公布，將成憲政首例。民眾黨主席黃國昌今（12/14）轟憲政災難，「民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後，自始走上帝制」，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，將在中華民國憲政史上留下永遠沒有辦法被抹去的烙印，請他們三思。

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」被婉拒，前立法院長王金平今天昨表示，茶敘是可以去的，可以表達意見但不能參與任何決議。黃國昌上午在「國昌特別企劃預告記者會」會後受訪回應，台灣是一個自由的國家，在這個自由的國家當中，不管是公眾人物還是非公眾人物，誰要跟誰喝茶，都是每個人選擇的自由，他不會做太多的評論跟干涉。

但他強調，現在台灣最重要的問題是，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說它不執行。天底下沒有這麼荒謬的事情，國會三讀通過的法律，行政部門可以說它不執行，他相信曾經當過立法院大家長的王金平也沒有辦法認同，更相信現在立法院的大家長韓國瑜也沒有辦法認同。

黃國昌批評，如果國會三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行、什麼不執行，台灣的民主憲政徹底崩壞，台灣的法治國原則倒地不起。「以後我們怎麼樣抬頭挺胸，告訴我們世界的友人，台灣是一個民主國家？當我們跟世界的友人說台灣是一個民主國家的時候，別人可能會覺得奇怪，哪一個民主國家可以由行政權去決定它要不要去執行國會通過的法律？」

他強調，不管是三權分立還是五權分立，沒有任何一套民主憲政理論給行政權這麼大的權力，自己去決定，由人民選出來的國會議員，他們通過的法律，行政部門是要執行還是不要執行？至於賴清德不願意承擔歷史責任、承擔歷史罵名，所以打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的卓榮泰扛，說行政院院長不副署就沒事了，「我不曉得到底是誰出這一種餿主意。」

黃國昌強調，行政院長副署的制度是行政院院長在本來中華民國憲法本文下面，去製衡總統的權力，因為以前的行政院院長是要立法院通過的，是行政院長跟總統彼此之間製衡的權力，但現在行政院長已經不用得到國會的同意，在性質上是總統任命就任命，「總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公佈的法律？這是什麼民主笑話？」這跟民主憲政機制的規定一點關係也沒有。

黃國昌說，這真正關涉是賴清德想要獨裁、專制，「賴清德想要當皇帝，但是賴清德不想背責任，所以把鍋丟給不知道什麼時候要下台的卓榮泰，讓卓榮泰去不副署。」民進黨玩政治，玩到連民主憲政的基本原理都不顧。

黃國昌認為，行政院對於立法院三讀通過的法律，如果不認同，就一條路，提覆議，提完覆議，覆議被立法院否決維持原決議的時候，拜託賴清德、卓榮泰，回去看一下《中華民國憲法增修條文》，當覆議被否決維持原決議的時候，行政院院長就必須接受，而不是行政院院長還有權力選擇用不副署的方式來對抗。

他說，如果行政院院長有權力用不副署的方式來對抗國會的話，那何必要提覆議？覆議的制度可以廢了。不僅僅是覆議的制度可以廢了，權力監督製衡也可以廢了，「民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後，自始走上帝制。」行政權獨大，國會三讀通過的法律，賴清德想執行就執行，不想執行可以不執行，這是哪門子的民主憲政？

此外，《自由時報》報導說府院高層已經拍板《財劃法》不副署、不公布，將成為憲政首例，另外停砍年改相關法案，也朝不副署、不公布這個方向來規劃。對此，黃國昌指出，這個就是明明白白的在踐踏民主憲政，搞專制獨裁。「這個不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。」

他重申，在這個國家，每一個國民都要遵守法律，但是賴清德跟卓榮泰可以決定，要遵守什麼法律、不遵守什麼法律？再說一次，這不是憲政首例，這是憲政災難，「賴清德跟卓榮泰將在中華民國憲政史上留下永遠沒有辦法被抹去的烙印。我請他們三思，做這件事情非常的嚴重。」

他說，台灣曾經號稱亞洲最民主的國家，是華人民主的驕傲的典範。如今這個華人民主的驕傲的典範，就要由賴清德跟卓榮泰一起把它摧毀掉了，「總統說了算，行政院長說了算，這絕對不是民主憲政，這是專制獨裁。」

