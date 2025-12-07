財劃法擬公布但不執行 知情人士：大王牌「不副署」恐有其他戰場
行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案5日遭藍白聯手否決，行政院長卓榮泰強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力。」據了解，政院反制方式為「不執行」並提出釋憲，至於「不公布、不副署」手段作為激烈，也要考量社會反應，評估《財劃法》很難在短時間內形成強烈共鳴，不適合作為「不副署」戰場。
對於財劃法覆議案遭藍白封殺，行政院長卓榮泰5日受訪時表示，不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。
由於財劃法覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，據悉，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，政院擬「不執行」財劃法，同時聲請釋憲。消息一出引起反彈，黨內也有雜音，質疑這樣帶頭違法，恐淪藍白攻擊話柄，正反意見激辯。媒體人周玉蔻就質疑，「這是下令公務員全面不執法嗎？台派意見領袖一片嘩然。意思是，以後，藍白執政亦是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？」
連親綠律師黃帝穎都說，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後，就是有效法律，不執行將產生三大風險：一、總統公布後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。二、有效法律卻不執行，利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。三、有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。
黨政人士強調，再修惡版財劃法，逼迫政府違反《公債法》，政府不可能違法，所以無法執行；再修惡版財劃法要求回溯，適用明年度中央政府總預算，但目前地方與中央的總預算都已經在審議過程，重編將造成政府空轉，實務上根本辦不到，編列預算屬憲法賦予行政權的權力，立法院無權要求行政院違法編列預算，沒有抑留剋扣問題。
一名黨內人士也認同，若直接執行新修正的財劃法內容，將可能違反公債法所設立的舉債上限，因此行政院有法律依據不予執行，此外，新版財劃法涉及多項違憲疑慮，並對行政權核心的預算編列權造成嚴重侵害，因而有必要聲請釋憲；但若法案尚未公告，就無法啟動釋憲程序。此外，總統若選擇不公布三讀通過的法案，恐同樣會面臨在野黨所謂「獨裁」的指控，也是一大風險。
為何暫不啟動「不副署」？知情人士分析，首先，財劃法雖然在專業上問題很多，但從社會輿論角度，涉及專業性，不算是那一種「國人一看就知道太離譜」的法案，基層對財劃法內容、影響與技術細節理解有限，很難在短時間內形成強烈共鳴。
知情人士指出，更重要的是，藍白所推動的爭議法案還在路上，後續不排除會出現更荒腔走板、甚至牽涉國安與民主憲政根本的法案。如果「不副署」這一張最強的憲政工具，太早消耗在一個社會理解度不高、論述成本極高的議題上，後面真正需要全國動員的關鍵戰場，反而會少了一個最高強度的憲政手段。換句話說，財劃法是嚴重的，但是不是「適合用不副署打一場決戰」的那一案，意見分歧。
知情人士表示，為什麼改採「不執行」，若照新財劃法硬做，中央舉債比率將衝破《公共債務法》上限。要避免違反公債法，唯一作法是中央自己大規模刪減其他預算，拿人民福利、國防、長照、科技投資去填財劃法的洞，這在實務上幾乎不可行，政治上也難以向全國交代。在此情況下，「不執行財劃法、同時聲請釋憲」，反而是傷害最小、憲政上最自持的一條路，「行政院沒有違背公債法，也沒有貿然把顯有違憲疑慮的法案直接落實到人民權益。」
事實上，過去藍白強行修法後，政院「不執行」有前例可循，針對軍人加薪3萬的《軍人待遇條例》、警消退休金的《警察人員人事條例》，行政院就採取過類似的作法，政院未編入115年度中央政府總預算，而向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，因此也有一派聲音認為，「政院早就這樣（不執行）做了」。
更多太報報導
憂財劃法公布不執行「像火災警報器被按靜音」 李忠憲：走進安靜卻危險的憲政臨界點
財劃法修正案總統公布但政院恐不執行 律師示警：將陷3大風險
卓榮泰拒執行財劃法？藍選將指走極端：選不贏就翻桌
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 178
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 34
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 46
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 14
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 20 小時前 ・ 63
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 3 小時前 ・ 2
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
「藍白委 v.s. 賴總統」國情報告喬不攏！張景森勸1模式協調：雙方有點禮貌
總統賴清德日前提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，於立法院程序委員會上遭藍白黨團聯手封殺、予以「暫緩列案」；藍白立委強調，賴清德必須至立法院以「即問即答」的方式進行國情報告，朝野協調至今未達共識。前政務委員張景森直言，賴政府、國會雙方若有溝通的誠意，建議「先有點禮貌」。張景森透過臉書發文指出，依憲法增修條文，立法院確實可以邀請總統來進行報告，......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 1
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 11 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 9
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 13
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話