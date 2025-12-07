財劃法擬公布但不執行 知情人士：大王牌「不副署」恐有其他戰場

行政院長卓榮泰。資料照



行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案5日遭藍白聯手否決，行政院長卓榮泰強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力。」據了解，政院反制方式為「不執行」並提出釋憲，至於「不公布、不副署」手段作為激烈，也要考量社會反應，評估《財劃法》很難在短時間內形成強烈共鳴，不適合作為「不副署」戰場。

對於財劃法覆議案遭藍白封殺，行政院長卓榮泰5日受訪時表示，不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

由於財劃法覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，據悉，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，政院擬「不執行」財劃法，同時聲請釋憲。消息一出引起反彈，黨內也有雜音，質疑這樣帶頭違法，恐淪藍白攻擊話柄，正反意見激辯。媒體人周玉蔻就質疑，「這是下令公務員全面不執法嗎？台派意見領袖一片嘩然。意思是，以後，藍白執政亦是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？」

連親綠律師黃帝穎都說，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後，就是有效法律，不執行將產生三大風險：一、總統公布後即是有效法律，公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾。二、有效法律卻不執行，利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高。三、有效法律卻不執行，如屬給付行政，則決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。

黨政人士強調，再修惡版財劃法，逼迫政府違反《公債法》，政府不可能違法，所以無法執行；再修惡版財劃法要求回溯，適用明年度中央政府總預算，但目前地方與中央的總預算都已經在審議過程，重編將造成政府空轉，實務上根本辦不到，編列預算屬憲法賦予行政權的權力，立法院無權要求行政院違法編列預算，沒有抑留剋扣問題。

一名黨內人士也認同，若直接執行新修正的財劃法內容，將可能違反公債法所設立的舉債上限，因此行政院有法律依據不予執行，此外，新版財劃法涉及多項違憲疑慮，並對行政權核心的預算編列權造成嚴重侵害，因而有必要聲請釋憲；但若法案尚未公告，就無法啟動釋憲程序。此外，總統若選擇不公布三讀通過的法案，恐同樣會面臨在野黨所謂「獨裁」的指控，也是一大風險。

為何暫不啟動「不副署」？知情人士分析，首先，財劃法雖然在專業上問題很多，但從社會輿論角度，涉及專業性，不算是那一種「國人一看就知道太離譜」的法案，基層對財劃法內容、影響與技術細節理解有限，很難在短時間內形成強烈共鳴。

知情人士指出，更重要的是，藍白所推動的爭議法案還在路上，後續不排除會出現更荒腔走板、甚至牽涉國安與民主憲政根本的法案。如果「不副署」這一張最強的憲政工具，太早消耗在一個社會理解度不高、論述成本極高的議題上，後面真正需要全國動員的關鍵戰場，反而會少了一個最高強度的憲政手段。換句話說，財劃法是嚴重的，但是不是「適合用不副署打一場決戰」的那一案，意見分歧。

知情人士表示，為什麼改採「不執行」，若照新財劃法硬做，中央舉債比率將衝破《公共債務法》上限。要避免違反公債法，唯一作法是中央自己大規模刪減其他預算，拿人民福利、國防、長照、科技投資去填財劃法的洞，這在實務上幾乎不可行，政治上也難以向全國交代。在此情況下，「不執行財劃法、同時聲請釋憲」，反而是傷害最小、憲政上最自持的一條路，「行政院沒有違背公債法，也沒有貿然把顯有違憲疑慮的法案直接落實到人民權益。」

事實上，過去藍白強行修法後，政院「不執行」有前例可循，針對軍人加薪3萬的《軍人待遇條例》、警消退休金的《警察人員人事條例》，行政院就採取過類似的作法，政院未編入115年度中央政府總預算，而向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，因此也有一派聲音認為，「政院早就這樣（不執行）做了」。

