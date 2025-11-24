財劃法攻防 卓揆會綠委 藍籲公布「試算結果」
要「全面迎戰」在野黨！上周四，行政院公布院版財劃法之後，明天（25）要在立法院程序委員會，力拚排入周五院會議程，並付委審查。因此，今天（24）中午，行政院長卓榮泰也與民進黨立委召開「協調會報」。不過，在野黨也質疑政院刻意「蓋牌」、遂行政治操作；新北市長侯友宜更呼籲中央，公布院版的「試算結果」。
行政院於20日已將院版財劃法修正案送進立法院，該版本提到統籌分配款、一般性與計畫型補助款三項合計不低於今年，挹注地方經費達1兆2000億元。為推動此案，卓榮泰於24日中午與民進黨立委進行協調會報，共同研擬策略。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，兩週前通過的版本是「暴衝版」，相較於去年的新版增加了2646億，已完全超出舉債上限，因此行政院才推出財劃法修正案。
政院版財劃法在水平分配部分有顯著調整，財政部試算結果顯示，套用院版後，直轄市獲配財源成長率從13.4%增至15.2%，一般縣市則從7.2%大幅提升至27.4%。政院還將在野黨版本側重的30%營業額及45%人口指標修正，一分為二，分別是財政努力指標與基本建設指標，其中離島土地面積及人口數以2倍計算。
針對政院版財劃法，在野黨質疑政院刻意「蓋牌」。國民黨立委賴士葆認為，若行政院早在立法院版討論時一同參與，現在就不會有這些問題，他強調這完全是政治操作。
新北市長侯友宜則呼籲，中央應公布財劃法的試算結果，因為表面數字可能不準確。對此，行政院發言人李慧芝回應：「院版財劃法的分配公式和指標都非常明確地寫在法條中，所有的這個分配的比例、分配數字都在裡頭。」要地方政府自行試算，但地方政府即便算了，也怕中央會說你的不算，最後原地打轉。
