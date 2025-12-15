財劃法政院擬不副署藍白跳腳！她喊話卓榮泰：讓全民明白行政院不副署的合法性

傳府院拍板財劃法不副署。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 藍白否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，傳府院高層定調將以「不副署、不公布」處理，引發藍白跳腳批評「獨裁」。行政院長卓榮泰下午3時30分將召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」說明。民進黨前立委謝欣霓表示，網路上一堆假帳號，鋪天蓋地的譴責不副署，他喊話卓榮泰讓全民明白，行政院不副署的合法性。

卓榮泰昨深夜發文表示，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律。他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰指出，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與他一起同行。

與卓榮泰過去同為民進黨內謝系立委的謝欣霓表示，網路上一堆假帳號，鋪天蓋地的譴責不副署，跟他們說憲法他們也不懂，畢竟他們也不是中華民國國民。

謝欣霓認為，捍衛遵守憲法五權分立體制的時刻已開啟，在論述以及對全民的說明，絕對要清晰透徹，讓全民明白為什麼行政院不副署立法院的財劃法，以及行政院不副署的合法性，不能被他們操作成民進黨與軍公教的對立。

謝欣霓認同前政委張景森所說的回復被癱瘓的憲法法庭，是成本最低而且是最正確的路。但她認為，藍白之極目的，從來不是為了國家好，總是聽命於想要佔領我們的壞鄰居。

