財劃法政院擬不副署 學者：立院有三條路 但藍白只會選第四條路「靠么」

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白立委以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理。對此，美國伊利諾州立大學教授李中志今（15）日指出，現在球在立法院了，藍白有三條路，「但藍白只會選第四條路：『靠么』」。

傳府院擬針對藍白通過的《財劃法》採「政院不副署、法律不公布」因應，並在今天（15日）對外說明最終決策。李中志發文表示，浪費了一年多的時間，行政院終於知道有自由意志決定副不副署，若早點知道就沒有大罷免大失敗，憲法法庭也還能開，但晚醒總比不醒好，現在球在立法院了，有三條路，藍白選一個。

首先，李中志指出，承認行政院有權否定立院通過的法案，且同意行政院對財劃法修法的否定，這事翻頁，「以後亂搞，比照辦理。新的憲政慣例出現」；其次，主張行政院無拒絕副署的權力，提請大法官解釋。

「但大法官會議已被實質廢了」，李中志喊話，請一併譴責通過《憲訴法修正》的政黨，也要譴責行政院連這麼爛的法也要閉著眼睛副署，「我要大笑三聲，還真怕一些讀死書的法匠不承認行政院無拒絕副署的權力，大法官會議開不成就算了」。

第三條路，倒閣，李忠憲認為，這是解決朝野重大爭議最符合憲政原理的攻防，立委與總統大選脫勾是好事，他直言「當然，藍白只會選第四條路：靠么（無理取鬧之意）。」

