財劃法政院擬釋憲 藍白批卓揆知法玩法

行政院提財劃法覆議案上周五遭否決，行政院長卓榮泰卻表示，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，沒有必須執行壓力。據了解，總統府在收到立院覆議案咨文後，將依規定公布，而行政院則擬聲請釋憲。在野立委昨齊轟，民進黨執政態度傲慢，卓榮泰目無法紀、知法玩法，視法律為無物。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，請卓榮泰搞清楚，不邀請卓榮泰來列席報告，是立法院長韓國瑜召集正式黨團協商後「三黨黨團代表都簽字的協商結論」，跟先前公職人員選舉罷免法、警察人員人事條例等法案相同，邀不邀請卓榮泰列席，是立法院的權力，豈容卓榮泰說三道四？更不是在法治國家中行政官員，可以帶頭違法的藉口。

廣告 廣告

黃國昌表示，連民進黨團代表都簽字同意卓榮泰不需要列席報告，卓榮泰抱怨前，要不要先問民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱？台灣是民主法治國家，賴清德總統不是皇帝，卓榮泰更不是，敢如此視法律於無物，公然表示不會遵守法律，正是因為民進黨政府的獨裁心態作祟。

國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰過去也曾經擔任過立委，根本就是知法玩法，視法律為無物。逕付二讀本就是立院議事規則，過去民進黨使用更為氾濫。逕付二讀後還有一個月的協商冷凍期，朝野可以就法案內容討論協商、取得共識。

李彥秀指出，民進黨政府不溝通、不協調、不尊重立院多數，還用過去完全執政的傲慢態度，將立法院當作「行政院立法局」，即使經過覆議、總統公布的法令，行政院也可以帶頭違法拒絕依法行政，這才是今天政治亂象的根源。李彥秀說，八度覆議，八度失敗，代表行政院重大政策不受民意機關信任，在民主國家行政首長早就下台八次，卓榮泰卻還如此妄言。

【看原文連結】

更多udn報導

男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀

退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產

最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死

迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕