財劃法新年仍卡關 侯友宜：希望中央地方好好協調

新版《財劃法》卡關，新北市長侯友宜今（5）日到新北市樹林慈恩宮參拜，表示希望中央跟地方，大家充分的討論，讓總預算能夠順利審查。（柯毓庭攝）

侯友宜表示，我們很希望中央跟地方，尤其我們中央的民意代表，大家好好的互相協調，大家充分的討論，讓總預算能夠順利。

侯友宜指出，很多問題其實可以解決的，只要彼此之間溝通、體諒跟包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查，那我們中央跟地方一定可以更密切的配合。預算對我們來講，是一年一度非常重要的建設的推動，我們期待能夠快速的通過。

