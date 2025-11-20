財劃法是否提覆議？ 卓榮泰未正面回應：忘記提多少次了

行政院會今天通過院版財劃法修正草案，院長卓榮泰親上火線主持記者會說明。（王千豪攝）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰日前喊出全面迎戰，是否再次上演覆議、釋憲大戰，引發關注。卓榮泰今（20）天未正面回應，僅表示，如果行政院仍是覆議未成，又提出釋憲，這好像歷史重回，不過就他而言，「我也忘記我提多少次覆議了」。

行政院會今天通過院版財劃法修正草案，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費規模將達1兆2002億元。卓榮泰更親上火線主持記者會說明，但當被問及是否針對立法院上周通過的財劃法進行覆議時，卓榮泰說，在今天院會當中，代表六都的地方的首長們在表達其疑慮之前，都表示對行政院能在此時能提出院版財劃法持正面態度，也認為過去很難做到的工作，行政院做出來了。

卓榮泰指出，六都代表關心自己縣市未來的分配，因周二才跟地方再度就中央、地方事權的分配做最後的確定，雖然有經過涉算，但因涉算一定要精準，所以今天沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般型補助款、計劃型補助的數字說明，但行政院已經把指標說明清楚了，他認為地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。

談及是否覆議，卓榮泰說，如果行政院仍是覆議未成，又提出釋憲，這好像歷史重回，不過就他而言，「我也忘記我提多少次覆議了」，但行政院提覆議都是被動的，只有在被動情況下才提覆議，但這次大家有一個最大共識的版本，希望立法院能有機會重新審視各版本，若這個版本能夠取得國人的支持、取得國人的信任，就是對行政院最大的支持；但如果未來立法院繼續杯葛，他會拜託執政黨黨團 一定要據理力爭，因這牽涉到未來國家財政整體結構的問題。

卓榮泰強調，如果明年度中央政府總預算無法如期被審議、通過，受害的不是政府，也不是中央或地方政府，而是全國人民，最終誰要負責負起這個責任？所以他希望已經送到立法院的明年度中央政府總預算如期審議；至於立法院要求行政院退回重編，他直言，毫無道理、無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編，所以都無法執行。

